Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

ГК InfoWatch запатентовала технологию для анализа поведения сотрудников

ГК InfoWatch объявила о получении российского патента на разработку, которая прогнозирует возможные увольнения. Применение основанного на этой технологии ПО позволяет снизить ИБ-риски со стороны потенциально увольняющихся сотрудников.

Технология автоматизации детектирования аномалий в поведении сотрудников от ГК InfoWatch запатентована Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Изобретение «Способ автоматизации детектирования аномалий в поведении сотрудников» применяется в составе программно-аппаратного комплекса и служит для выявления потенциальных угроз информационной безопасности (ИБ), в том числе для прогнозирования увольнений.

Разработанная технология позволила существенно повысить точность и эффективность работы системы предиктивной поведенческой аналитики (UBA) InfoWatch Prediction. Она анализирует поведение сотрудников с применением технологий машинного обучения. Система обрабатывает данные из различных источников, включая DLP-систему Traffic Monitor и систему мониторинга активности сотрудников Activity Monitor. На основе сотен входящих параметров формируются поведенческие паттерны, которые позволяют выявлять отклонения от нормы и определять группы риска.

Сотрудники классифицируются по группам риска в случае выявления аномалий — например, «Нетипичные внешние коммуникации», «Аномальный вывод информации», «Подготовка к увольнению». Система постоянно обучается и обновляет результаты анализа каждый час, обеспечивая актуальность информации. Это позволяет ИБ-специалистам предпринимать проактивные действия. Применение InfoWatch Prediction в связке с DLP-системой помогает обнаруживать потенциальные инциденты превентивно — еще на этапе подготовки.

«Патент на изобретение подтверждает уникальность разработанной нами математической модели для предиктивной поведенческой аналитики. Работа над технологией детектирования аномалий в поведении сотрудников обогатила команду разработки опытом и знаниями, который позволил кардинально усовершенствовать InfoWatch Prediction: помимо потенциального увольнения, система может прогнозировать и другие риски», — сказал автор технологии, руководитель группы научно-исследовательской разработки ГК InfoWatch Сергей Рябов.

«В патентовании ИТ-технологий приходится сталкиваться с нетипичными и сложными вызовами. Заявка на патент “Способ автоматизации детектирования аномалий в поведении сотрудников” потребовала привлечь расширенную экспертизу. Результатом нашей работы в процессе патентования стала верификация разработки. Это первый случай патентования работы модели машинного обучения ГК InfoWatch», — сказала патентный поверенный и главный юрист ГК InfoWatch Екатерина Антонова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Названы победители кибербитвы Standoff

Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования

Облако Microsoft OneDrive открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще