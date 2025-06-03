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«Киберпротект» и ПГУТИ договорились о сотрудничестве в сфере образования, науки и подготовки кадров

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 2 июня генеральным директором компании «Киберпротект» Алексеем Бадаевым и ректором ПГУТИ Вадимом Ружниковым.

Соглашение представляет собой комплексный документ, который охватывает множество аспектов сотрудничества между сторонами, устанавливает основы долгосрочного взаимодействия сторон в различных сферах образовательной, научной и технической деятельности. Его основной целью является развитие стратегических связей, укрепление позиций российских компаний в наукоёмких отраслях экономики и повышение качества подготовки квалифицированных кадров.

Важным аспектом партнёрства станет внедрение технологий и продуктов «Киберпротекта» в учебный процесс, проведение совместных хакатонов, мастер-классов для студентов от экспертов компании, обучение педагогов ПГУТИ, а также формирование рекомендаций для ИТ- и ИБ-подразделений вуза по защите данных и организации ИТ-инфраструктуры.

Также особое внимание будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ, организации практик и стажировок для студентов ПГУТИ, а также их последующему трудоустройству.

«Мы объявляем о расширении академической программы „Киберпротекта“ и начале сотрудничества с ПГУТИ, ведущим вузом Поволжья по направлению „Информационная безопасность“. Совместная работа ИТ-компаний и вузов — важный шаг на пути к формированию нового поколения ИТ-профессионалов, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками работы с передовыми отечественными технологиями и системами», — сказал генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев.

«Подписав соглашение с компанией "Киберпротект", мы сможем вместе совершенствовать знания студентов и воспитывать квалифицированных профессионалов в сфере информационной безопасности, нужных современной экономике. Это открывает перед нами большие перспективы партнёрства и закладывает фундамент для успешного роста обеих сторон», – отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

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