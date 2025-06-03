Приз от маркетплейса: «Почта Mail» заблокировала 15 млн спам-писем в мае

За май 2025 г. «Почта Mail» заблокировала 15 млн мошеннических писем, маскирующихся под розыгрыши от крупных маркетплейсов. Во входящих пользователям предлагалось принять участие в розыгрыше и выдаче подарков. Антиспам-специалистам «Почты Mail» удалось заблокировать все подобные письма, а также более трех тыс. доменов, принадлежащих спамерам. В результате количество жалоб пользователей на спам в данной категории сократилось на 40%. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Под видом известных маркетплейсов злоумышленники рассылали письма со ссылками для получения приза в виде двух-трех сотен тысяч рублей и других дорогостоящих подарков. В письмах содержались ссылки, ведущие на фишинговые сайты, где от получателей требовалось оплатить комиссию — средства переводились на счета физических лиц. Для убедительности на поддельных сайтах была информация со ссылками на официальные документы по оплате комиссии. Через форму оплаты преступники получали доступ к конфиденциальной информации пользователей, включая данные банковских карт.

«Мошенники становятся все изощреннее, а мы ежедневно усиливаем алгоритмы фильтрации для защиты пользователей. Сокращение количества жалоб на спам говорит о том, что наши ML-системы справляются с нежелательными письмами, быстро самообучаются и создают невыгодные условия для мошенников», — сказал руководитель команды спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

«Почта Mail» призывает пользователей быть внимательными: проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить персональные данные на незнакомых сайтах и сообщать о подозрительной активности через встроенные инструменты почтового сервиса.