F6 и Innostage объявили о стратегическом партнёрстве для развития киберустойчивости в России

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и провайдер киберустойчивости компания Innostage объявили о стратегическом партнёрстве.

Компании объединят усилия, знания и опыт для построения киберустойчивых систем, реализуемых как на уровне отдельных предприятий, так и в масштабе целых регионов и отраслей. F6 и Innostage намерены вместе вырабатывать подходы к защите от современных угроз, делиться аналитикой и экспертизой, а также содействовать развитию практик, которые помогают организациям адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту рисков.

«Сегодня бизнес, особенно крупные компании и организации с критической инфраструктурой, сталкиваются с беспрецедентным уровнем киберугроз — от утечек данных до атак, способных парализовать целые отрасли. В этих условиях киберустойчивость становится не просто задачей информационной безопасности, а ключевым фактором стабильности и конкурентоспособности экономики. Мы уверены: добиться этого можно только через стратегическое партнёрство, объединение передовой экспертизы и создание экосистемы, где решения усиливают друг друга и работают на общую цель. Сотрудничество с F6 открывает для нас новые возможности для построения цифровой устойчивости будущего», — отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

В рамках партнёрства компания F6 предоставляет технологическую поддержку с помощью собственного решения ASM (Attack Surface Management). Этот инструмент позволяет в реальном времени анализировать поверхность атаки компании — всё, что потенциально доступно киберпреступнику извне, включая забытые или незащищённые ИТ-активы, теневые сервисы и конфигурационные уязвимости.

«В сложившейся геополитической ситуации число кибератак и хакерских групп продолжает расти. Границы между различными типами злоумышленников стираются, появляются новые вредоносные программы и преступные группировки, — сказал Валерий Баулин, генеральный директор компании F6. — Для эффективной борьбы с актуальными угрозами наша компания использует разные возможности, в том числе развивает сотрудничество с российскими центрами компетенций в сфере информационной безопасности. Мы давно и успешно работаем с компанией Innostage. Уверен, что уже в ближайшее время благодаря нашему взаимодействию удастся поднять уровень киберустойчивости предприятий, разработать и распространить новые стандарты кибербезопасности».

Партнёрство включает не только технологическую интеграцию, но и совместную работу над методологиями оценки и управления устойчивостью, обмен аналитикой и участие в образовательных инициативах.