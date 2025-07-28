«Диасофт» разработал сервер аутентификации enterprise-уровня для замены зарубежных IAM-решений

Компания «Диасофт» предлагает заказчикам новый продукт «Сервер аутентификации» в составе решения Digital Q.Security. Продукт разработан для решения критически важных задач безопасного входа в прикладные решения, снижения рисков при управлении доступами в корпоративных системах. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

«Сервер аутентификации» – полноценная альтернатива как open source-решениям (Keycloak), так и проприетарным продуктам других вендоров. Продукт построен на протоколе Open ID Connect и спроектирован с учетом требований к масштабируемости корпоративных систем.

Возможности продукта «Сервер аутентификации»: поддержка технологии единого входа (SSO) – обеспечение бесшовного доступа ко всем прикладным решениям; поддержка современных стандартов OAuth 2.0/2.1 и OIDC для максимальной совместимости; интеграция с существующими решениями, работающими по стандарту OpenID Connect; многопротокольная аутентификация через WebAuthN, LDAPS, SPNEGO (Kerberos); комплексная многофакторная аутентификация с поддержкой OTP (SMS, email, push-уведомления, TOTP, HOTP); использование в качестве внешнего OIDC-провайдера для существующих решений на базе Open ID Connect (Keycloak, Auth0 и др.).; автоматизированное управление пользователями через протокол SCIM (System for Cross-domain Identity Management) для централизованной синхронизации учетных записей из внешних каталогов пользователей.

«Многие наши клиенты столкнулись с необходимостью обеспечить безопасный и управляемый доступ к десяткам систем в условиях ухода западных вендоров и сложности поддержки open source-решений. «Сервер аутентификации» – это стратегический ответ на этот вызов. Это надежный, масштабируемый и, что важно, полностью поддерживаемый российский продукт, который позволяет бизнесу вернуть контроль над критически важной функцией – управлением доступом», – сказал Дмитрий Старов, директор департамента «Инструменты и технологии разработки» компании «Диасофт».