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Александр Тараканов возглавит департамент ИБ в группе Rubytech

Новый руководитель подразделения группы Rubytech будет отвечать за развитие бизнеса и экспертизы в области ИБ и интеграцию передовых технологий безопасности в продуктовые линейки программно-аппаратных комплексов (Машин) Скала^р, а также реализацию текущих и будущих проектов.

Группа Rubytech объявляет о назначении Александра Тараканова на должность руководителя департамента информационной безопасности (ИБ). В его задачи войдет развитие блока ИБ, расширение портфеля собственных ИБ-решений, управление крупными проектами, что позволит группе укрепить свои лидерские позиции на рынке программно-аппаратных комплексов и высоконагруженной инфраструктуры.

Александр обладает более чем 20-летним опытом в сфере информационной безопасности — карьеру начал в 2000-х, заняв должность технического директора в компании, специализирующейся на разработке и внедрении комплексных решений по защите информации. Позже перешёл в группу компаний IBS, где возглавлял несколько функций в департаменте информационной безопасности. С момента основания группы Rubytech он занимает ключевую позицию в департаменте ИБ, реализуя крупнейшие проекты по защите корпоративных систем и развитию инфраструктуры информационной безопасности.

«Наша ИБ-практика зарекомендовала себя как одна из ведущих в отрасли — реализованы знаковые проекты для крупнейших клиентов, внедрены передовые отраслевые стандарты и технологии, — отметил Игорь Ведёхин, СЕО группы Rubytech. — Я уверен, что обширный профессиональный опыт, достижения и лидерские качества Александра обеспечат дальнейшее успешное развитие наших продуктов и оперативную реализацию востребованных рынком функциональных возможностей. Мы видим хорошие перспективы для всех продуктовых линеек группы».

Вячеслав Васильев, руководивший ранее ИБ-блоком, покидает компанию. Менеджмент выражает ему искреннюю благодарность за значительный вклад и высокий профессионализм. Он сыграл ключевую роль в трансформации направления, значительно усилив позиции компании в сфере информационной безопасности. Под его руководством бизнес существенно вырос, реализованы стратегические проекты, заложившие основу для дальнейшего развития.

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