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«СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на Wildberries

Оператор ЭДО начал продажу сертифицированных носителей (токенов) для записи квалифицированной электронной подписи на Wildberries. Теперь токены «СберКорус» доступны на двух российских маркетплейсах.

Заказать носитель можно в несколько кликов с доставкой в любой город России без посещения удостоверяющего центра (УЦ) оператора.

Носитель рекомендован для работы с ФНС России, «Госуслугами», оператором государственной системы маркировки «Честный Знак», Социальным фондом России, центром государственных услуг «Мои документы».

С помощью электронной подписи физические лица могут подавать заявления, запросы и декларации в государственные органы, получать ИНН, оформлять сделки с недвижимостью и вносить сведения в ЕГРН, подавать документы для поступления в вуз, регистрировать ИП или юридическое лицо, подписывать договоры о приобретении или продаже транспортного средства и удостоверять операции о постановке на учёт или снятии с него, подавать обращения в суд, распределять пенсионные накопления и многое другое. Физическое лицо может записать электронную подпись на носитель в любом коммерческом УЦ.

Индивидуальные предприниматели (ИП) и руководители с электронной подписью могут отправлять документы в государственные органы, подтверждать вид деятельности в СФР, подавать документы для уплаты страховых взносов, получать разрешение на перевозку отдельных видов грузов, контролировать охранную и детективную деятельность, получать соответствующие свидетельства, оплачивать штрафы ГИБДД, оформлять разрешение на строительство.

ИП и руководители организаций могут записать электронную подпись на носитель в УЦ ФНС России или в других доверенных ведомству местах, а также воспользоваться помощью в получении сертификата КЭП от ФНС России в «СберКорус» – специалисты компании подготовят всё необходимое для получения КЭП от ФНС России без посещения ведомства с минимумом документов. При покупке носителя на маркетплейсе и оформлении электронной подписи руководителя в «СберКорус» специалисты УЦ настроят рабочее место для работы с подписью бесплатно.

«Продолжаем расширять присутствие на маркетплейсах и делать цифровые услуги доступными для граждан. Сегодня наши сертифицированные носители для записи электронной подписи доступны на двух ведущих российских интернет-площадках –Wildberries и Ozon. Выход на Wildberries, крупнейший в России маркетплейс, позволит сделать покупку ещё более доступной даже для жителей отдалённых регионов страны», – сказал директор удостоверяющего центра «СберКорус» Алексей Апкаликов.

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