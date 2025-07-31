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InfoWatch ARMA «Стена» (NGFW) получил сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

Межсетевой экран нового поколения InfoWatch ARMA «Стена» (NGFW) прошел регламентные проверки в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и получил сертификат соответствия по четвертому уровню доверия. Сертификация подтверждает, что решение отвечает требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типа «Б» и «Д» четвертого класса, а также к средствам обнаружения вторжений четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Проведенные сертификационные испытания гарантируют, что InfoWatch ARMA «Стена» (NGFW) обладает достаточным уровнем защиты для использования в системах, работающих с конфиденциальной информацией, государственной тайной и персональными данными. Сертификация по классу «Б» подтверждает, что InfoWatch ARMA «Стена» (NGFW) подходит для работы в корпоративном сегменте сети, а по классу «Д», что решение обеспечивает разбор промышленных протоколов и позволяет применять решение в Автоматизированных Системах Управления Технологическим Процессом (АСУ ТП). Таким образом решение является универсальным средством защиты сетевой инфраструктуры с единообразным управлением.

«Сертификация соответствия InfoWatch ARMA «Стена» (NGFW) по четвертому уровню доверия ФСТЭК России подтверждает возможность использования этого решения на объектах критических информационных инфраструктур. Особенно важна возможность работы как с корпоративным, так и промышленным трафиком в рамках одного предприятия. Это снижает затраты на обучение специалистов (которым больше не нужно изучать несколько инструментов – теперь все в одном), что важно в контексте новых требований отраслевых регуляторов, диктующих необходимость перехода на российские сертифицированные решения», — сказал директор по развитию бизнеса InfoWatch ARMA Антон Соложенко.

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