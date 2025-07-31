Itprotect и «Дамаск Цифровая Безопасность» подписали соглашение о партнерстве

Интегратор в области информационной безопасности Itprotect заключил партнерское соглашение с «Дамаск Цифровая Безопасность», российским разработчиком систем защиты информации. Портфель Itprotect пополнился инструментом для автоматической маскировки конфиденциальной информации в базах данных ИТ-систем, объектов КИИ и облачных хранилищ.

Теперь заказчики Itprotect смогут использовать для защиты информации доверенный программно-аппаратный комплекс (ДПАК) «Дамаск» — систему нового класса безопасности. В основу решения положен криптографический метод динамической подмены данных, соединяющий в себе постквантовую стойкость, устойчивость к атакам методом перебора, шифрование с сохранением формата (format-preserving encryption) и высокую скорость обработки данных.

«Дамаск» защищает исходную конфиденциальную информацию в системе и производные данные, заменяя их на случайно сгенерированные токены, не имеющие связи с исходными данными. Токенизация данных и их возвращение к исходному виду проходят в защищенном контуре, в то время как остальные процессы обработки могут происходить в недоверенных средах, например в облачных или внешних сервисах. Попытки хищения информации будут бессмысленными для злоумышленников, поскольку они не смогут использовать полученные данные. При этом информация остается пригодной для обработки в ИТ-системах: финансовых, бухгалтерских, бизнес-аналитических, транзакционных. Высокая производительность решения позволяет обрабатывать чувствительные данные в потоковом режиме.

Основные области применения «Дамаск»: расширение возможностей использования облачных сервисов и инструментов ИИ, выполнение требований регуляторов и отраслевых стандартов по защите данных, включая федеральные законы «О персональных данных» №152-ФЗ и «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» №187-ФЗ.

Максим Головлев, управляющий директор Itprotect, сказал: «Рост числа атак и утечек, а также ужесточение регуляторных требований увеличивают спрос на технологии защиты чувствительных данных. Решение «Дамаск» значительно повышает безопасность конфиденциальной информации в базах данных, предлагая качественно новый инструмент. Уверены, эта технология вызовет большой интерес у заказчиков из самых разных сфер, где требуется быстро и безопасно работать с чувствительной информацией, хранящейся в базах данных инфраструктуры».

Дмитрий Ковалев, коммерческий директор «Дамаск Цифровая Безопасность», сказал: «Сотрудничество с Itprotect — важный шаг в развитии партнерского канала продаж «Дамаск». Itprotect работает со всеми ключевыми классами ИБ-систем для обеспечения всех уровней защиты, в пуле клиентов компании крупнейшие заказчики из различных сфер: финансы, ритейл, фармакология, транспорт, промышленность и пр., которым «Дамаск» может гарантировать цифровую неуязвимость».