Positive Technologies по итогам первого полугодия увеличила объем отгрузок клиентам на 49%

Positive Technologies опубликовала промежуточную управленческую и консолидированную финансовую отчетность по итогам первых шести месяцев 2025 г. Объем отгрузок клиентам компании составил 7,4 млрд руб., по сравнению с 4,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Компания подтверждает целевые показатели отгрузок за 2025 г. в коридоре 33 – 35 – 38 млрд руб. и продолжает фокусироваться на оптимизации расходов с целью возвращения к положительным значениям управленческой чистой прибыли (NIC) и возможности выплаты дивидендов.

Результаты первых шести месяцев отражают возвращение компании к целевым темпам роста бизнеса, существенно превышая общую динамику рынка. Positive Technologies продолжает расширять клиентскую базу, фокусируясь на клиентах из сегментов крупного и среднего бизнеса, увеличивает объем отгрузок действующим клиентам, в том числе расширяя присутствие в крупнейших корпорациях и холдингах. Из общего объема отгрузок первого полугодия более 2 млрд рублей составили продажи продуктов и решений компании новым клиентам.

«Мы довольны результатами первого полугодия, они соответствуют нашим планам. Этот результат – следствие изменений в подходах к ведению бизнеса и организации продаж, а также и решений, которые мы приняли в рамках выполнения задачи по возвращению бизнеса на траекторию устойчивого роста. Традиционно самый сильный для нас сезон – это четвертый квартал, однако мы уже видим восходящий тренд, что является хорошей базой для достижения поставленных на год целей, — сказал Максим Филиппов, заместитель генерального директора Positive Technologies. — Мы уверенно входим во второе полугодие с убеждением, что компания возвращается к высоким целевым темпам роста бизнеса. Команда продаж находится в отличной форме, но мы понимаем, что определяющий и самый «горячий» период еще впереди».

Динамика роста отгрузок в первом полугодии – самая высокая за последние три года: для сравнения, в 2023 г. она составляла +43%, в 2024 г. +8%. На фоне роста отгрузок в первом полугодии на 49% маржинальная прибыль (прибыль за вычетом прямых расходов и расходов на продажу) за тот же период увеличилась на 60%, что свидетельствует о росте эффективности системы продаж.

Основной вклад в результаты первого полугодия внесли продажи флагманских продуктов: MaxPatrol SIEM (+61% к аналогичному периоду прошлого года), MaxPatrol VM (+75%) и PT Network Attack Discovery (рост в 2,3 раза). Росту продаж способствовали как расширение клиентской базы и укрупнение инсталляций, так и новые релизы продуктов с расширенным функционалом и качественным улучшением производительности и стабильности. Данные продукты показывают динамику роста быстрее компании в целом, что говорит о высоком спросе со стороны клиентов на решения данного класса, эффективность и демонстрируемые результаты работы по сравнению с конкурентами.

Продажи новых продуктов и решений Positive Technologies также начинают вносить существенный вклад в общие результаты компании. Объем отгрузок нового флагманского решения PT NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения) с начала 2025 г. на данный момент вплотную приблизился к 1 млрд руб. Успешно реализован ряд пилотных проектов сервиса для автоматических пентестов PT Dephaze, продолжается их масштабирование. Активно пилотируется продукт PT Data Security, открывающий для компании новый сегмент рынка кибербезопасности. Активно развивается направление защиты конечных устройств: уже сейчас рост продаж MaxPatrol EDR составляет х3,5 к аналогичному периоду прошлого года, а с запуском в IV квартале этого года полноценной платформы EPP, включающей в себя антивирусный движок, Positive Technologies ожидает кратного роста доходов от продаж решений данного класса.

Продолжается развитие международного бизнеса в фокусных регионах: Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, странах Ближнего Востока и Северной Африки. В настоящий момент компания уже ведет бизнес и осуществляет продажи или пресейл своих продуктов и решений в 24 странах.

Компания продолжает реализацию инициатив, позволяющих сфокусироваться на эффективности и обеспечить возвращение к целевым показателям рентабельности бизнеса. Результаты первого полугодия отражают взвешенный подход к основным направлениям расходов, позволяющий снизить их объем при сохранении необходимого результата. В частности, расходы на отраслевые мероприятия для развития бизнеса снизились на 20%, а маркетинговые расходы — на 30%. Одновременно с этим ежегодный фестиваль Positive Hack Days, состоявшийся в мае в Лужниках, стал самым масштабным и международным, собрав 150 тыс. участников и делегации из 40 зарубежных стран.

Традиционно для первого полугодия, являющегося «низким сезоном», показатели EBITDAC и NIC остаются в отрицательной зоне. При этом на фоне роста отгрузок отмечается положительная динамика по EBITDAC (–5,8 млрд руб. по сравнению с –7,0 млрд руб. за аналогичный период прошлого года), что соответствует ожиданиям менеджмента в рамках стратегии по оптимизации операционных расходов. Численность персонала компании снизилась с пикового значения 3160 сотрудников в 2024 г. до 2607 на конец первого полугодия. При этом, несмотря на общее снижение численности, компания продолжила найм: за 6 месяцев 2025 г. к нам присоединились более 130 высококлассных специалистов.

По результатам первых шести месяцев 2025 г. значение показателя NIC составило –7,6 млрд руб. по сравнению с –7,1 млрд руб. годом ранее. Основное влияние на NIC оказало увеличение чистых процентных расходов до 1,7 млрд руб., в то время как по итогам 6 месяцев прошлого года они составляли 42 млн руб. В июне 2025 г. компания разместила новый выпуск облигаций, основной задачей которого является снижение доли банковских кредитов и оптимизация структуры заимствований. В настоящее время доля банковских кредитов в объеме долга составляет 0%. Менеджмент компании ожидает, что это позволит существенно снизить расходы на выплату процентов по долговым обязательствам и повысить финансовую эффективность.

Отношение чистого долга к EBITDA LTM на конец отчетного периода составило 2,33 по сравнению с 2,97 на конец прошлого года. Компания планирует снизить уровень долговой нагрузки к концу года на фоне сезонного увеличения объема отгрузок.