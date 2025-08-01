«Телеком биржа» включила в портфель модуль DosGate Autopilot от Servicepipe

ИТ-интегратор «Телеком биржа» пополнил свой продуктовый портфель модулем DosGate Autopilot разработчика решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика Servicepipe. Новый инструмент призван усилить возможности защиты ИТ-инфраструктуры клиентов от DDoS-атак, анализируя трафик в реальном времени и формируя точечные правила фильтрации без участия инженеров.

Теперь клиенты «Телеком биржи» смогут приобрести и внедрить модуль Servicepipe для защиты от DDoS-атак и сетевых аномалий трафика. Autopilot встроен в адаптивную систему защиты ИT-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз DosGate и работает на базе сигнатур, поведенческого анализа и rate-limit-метрик.

В момент атаки он автоматически определяет ее вектор, подбирает необходимые меры и генерирует набор взаимосвязанных правил. Решение о предложенных правилах принимает сетевой инженер, если он согласен с рекомендациями – новые правила фильтрации тут же вступают в силу.

Модуль блокирует ботнеты, флуды, все типы амплификаций, эффективно противодействуя широкому спектру DDoS-угроз, включая сложные многовекторные атаки — доказанная эффективность достигает 99,99% при минимальном количестве ложных срабатываний. Модуль легко интегрируется как в корпоративные сети, так и в облачные инфраструктуры.

«Стандартный подход к отражению атак использует набор контрмер, которые учитывают профиль защищаемой компании, но не нюансы конкретной атаки. Доработка правил вручную занимает длительное время, что при нынешних уровнях атак может обернуться серьезными последствиями для компаний. Автоматизация процесса заметно сократит время реагирования, риски человеческих ошибок и заметно снизит нагрузку на специалистов по ИБ», — сказал директор по продажам «Телеком биржи» Василий Полькин.

«DosGate Autopilot можно назвать новым стандартом отрасли: в отличие от классических решений, вручную настраиваемых специалистами, Autopilot сам понимает характер атаки и создает необходимые фильтрационные правила — именно такой уровень гибкости и автоматизации сейчас требует рынок», — отметил Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe.