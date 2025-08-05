«ГПБ Мобайл» запускает сервис защиты от мошенников «Деньги в безопасности» и компенсирует средства абонентам при их хищении

Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» анонсиррвал запуск нового сервиса «Деньги в безопасности». Если в результате телефонного звонка деньги клиента будут похищены мошенниками, «ГПБ Мобайл» возмещает убытки в соответствии с условиями предоставления сервиса «Деньги в безопасности». В настоящее время услуга действует в одном регионе и доступна новым и действующим абонентам Свердловской области, которые являются клиентами Газпромбанка.

Новый сервис «Деньги в безопасности» от «ГПБ Мобайл» основывается на инновационной многоступенчатой системе защиты «Цифровой иммунитет», которая направлена на борьбу с нежелательными звонками и разными видами мошенничества. Система позволяет определять потенциальных телефонных мошенников во время входящего звонка абоненту. Номера, на которые ранее поступали жалобы о спаме, а также звонки с подменных номеров, автоматически блокируются и не доходят до абонента. Когда абоненту поступает звонок с незнакомого номера, бесплатная функция «Антиспам» проверяет его по своей базе данных и сообщает о том, что это возможно мошенники или реклама. Если абонент, несмотря на предупреждения, ответит на звонок, антифрод-система Газпромбанка, проанализировав информацию о возможных мошеннических действиях и распознав нетипичное поведение клиента при совершении операции, может приостановить подозрительную операцию или отказать в ее совершении.

Чтобы воспользоваться сервисом «Деньги в безопасности», необходимо, чтобы телефонный номер «ГПБ Мобайл» был указан в качестве основного номера телефона, обозначенного клиентом Газпромбанка в заявлении на предоставление комплексного банковского обслуживания в качестве основного номера телефона для взаимодействия с Газпромбанком, в соответствии с правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в Газпромбанке. Сервис активируется в мобильном приложении «ГПБ Мобайл» в разделе «Деньги в безопасности».

Для получения возмещения абоненту необходимо не позднее 48 часов уведомить «ГПБ Мобайл» с момента совершения мошеннической операции посредством обращения в контактный центр по номеру 0801 и обратиться в тот же срок в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях. После чего подать письменное заявление на возмещение убытков в «ГПБ Мобайл» через отделение Газпромбанка на территории Свердловской области и предоставить «ГПБ Мобайл» полный комплект документов в соответствии с условиями предоставления сервиса.

Убытки, причинённые абоненту в результате ненадлежащего оказания сервиса вследствие противоправных действий, «ГПБ Мобайл» возмещает абоненту в размере реального ущерба, но не более предельной суммы возмещения убытков, предусмотренной условиями предоставления сервиса.

«Схемы мошенников становятся всё более сложными и изощрёнными. Мы понимаем, что для успешной борьбы с такими угрозами необходимы совместные усилия, и в этом контексте мы активно сотрудничаем с Газпромбанком, чтобы создавать лучшие механизмы защиты. Сервис «Деньги в безопасности» станет еще одним помощником в борьбе с телефонными мошенниками и нежелательными звонками. Мы возместим убытки, если не сможем защитить Вас от мошенников», — сказала Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл».