Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Рубеж»

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, объявила о старте сотрудничества с компанией «Рубеж» – российским разработчиком и производителем интеллектуальных систем безопасности различного назначения. Партнеры Merlion уже получили доступ к полному портфелю решений компании «Рубеж»: инновационным системам пожарной сигнализации и СОУЭ, СКУД и комплексным платформам управления безопасностью объектов.

В состав производственно-инженерной базы компании входят три завода в Саратове и девять конструкторских бюро в Саратове, Дубне, Нижнем Новгороде и Казани. Это позволяет обеспечить высокое качество продукции и контроль над всеми этапами технологического процесса, стабильность поставок и соответствие требованиям отраслевых стандартов.

Оборудование компании «Рубеж» имеет сертификаты формы «СТ-1», подтверждающие российское происхождение продукции, а также присутствует в Реестре российской промышленной продукции и в Реестре российской радиоэлектронной продукции на основании заключений Минпромторга России.

Аппаратно-программный комплекс компании «Рубеж» включает в себя продуктовые направления и сервисы, которые позволяют решить практически любые задачи, связанные с внедрением технических систем безопасности на объектах любого размера и назначения.

Среди ключевых решений, доступных партнерам Merlion:

Rubezh R3 – интегрированная адресная система безопасности, предназначенная для построения на объектах систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией, управления противопожарной автоматикой, систем охранной сигнализации, систем контроля и управления доступом. Построение системы позволяет применять ее на объектах любого назначения и различной сложности, начиная с небольших бюджетных и заканчивая крупными распределенными объектами.

Sonar Rubezh – системы оповещения российской разработки и производства от компании Rubezh. На базе оборудования Sonar Rubezh могут быть организованы: СОУЭ, система коммерческой и служебной трансляции, система экстренной диспетчерской связи, система оповещения «Антитеррор» и другие. Оборудование SONAR позволяет оснастить весь спектр объектов от бюджетных до крупных распределенных. Входит в реестр российской электронной промышленности и имеет подтверждающий российское происхождение сертификат СТ-1.

Rubezh Strazh – это адресная система контроля и управления доступом на базе сетевых контроллеров со встроенным программным обеспечением. Система управляется через веб-интерфейс и не требует дополнительных платных лицензий ни на клиентские рабочие места, ни на серверное ПО.

Global – система противопожарной защиты для защиты объектов промышленности и критической информационной инфраструктуры. На базе оборудования Global Rubezh можно организовать подсистемы: пожарную сигнализацию, модульное и водяное пожаротушение, противодымную вентиляцию, СОУЭ. Входит в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

R-Platforma – интеграционная программная платформа для предотвращения рисков, угроз и комплексного управления безопасностью на объектах любого масштаба и сложности. Объединяет разрозненные системы безопасности – видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию (ОПС), систему охраны периметра, систему контроля и управления доступом (СКУД), датчики инженерных систем – в единую информационную среду, обеспечивая централизованный мониторинг и оперативное реагирование на любые ситуации.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion, сказал: «Мы рады начать сотрудничество с компанией, которая задает стандарты безопасности в России и вносит значительный вклад в укрепление технологической независимости страны. Решения компании «Рубеж» востребованы на государственных и коммерческих объектах, а их высочайшее качество подтверждено собственным испытательным центром. Уверен, что партнеры Merlion оценят надежность и технологичность продуктов «Рубеж» в своих проектах».

Сергей Шустов, директор по продажам компании «Рубеж», отметил: «Компания «Рубеж» – крупный российский производитель комплексных систем безопасности. Непрерывное совершенствование – принцип, которому мы следуем каждый день, развивая производственные процессы и формируя удобную и эффективную сервисную инфраструктуру на территории России и стран СНГ. Партнерство с Merlion – ведущим игроком ИТ-рынка – открывает для нас новые каналы продвижения и позволяет интегрировать решения компании «Рубеж» в более широкий спектр технологических проектов. Уверен, что это сотрудничество станет важным шагом в развитии нашей дистрибуции и принесет новые возможности для наших клиентов».