МТС: каждая третья татарстанская семья обучает детей цифровой грамотности до покупки смартфона

МТС и «Авито» изучили вопросы цифрового воспитания детей. Согласно результатам совместного исследования, 31% родителей обучают своих детей основам безопасного поведения в сети заранее — еще до покупки гаджета, а больше половины (59%) опрошенных изучают правила цифровой грамотности при появлении у ребенка первого смартфона. Итоги опроса показали, что чем старше родители, тем позже они разрешают детям пользоваться онлайн–платформами, в среднем такое разрешение татарстанские дети получают в 10 лет.

Родители отметили, что в среднем их дети пользуются онлайн-платформами 2,5 часа в день. Больше всего времени они проводят на видеохостингах (39%), в мессенджерах (28%), на игровых площадках и в онлайн-играх (28%), социальных сетях (21%), сервисах коротких видео (20%), платформах для онлайн-шопинга, таким как маркетплейсы и классифайды (16%), в онлайн-кинотеатрах (13%), а также музыкальных стримингах (7%).

Что касается возраста, с которого татарстанские родители готовы разрешить своим детям активно пользоваться цифровыми платформами, в среднем это 10 лет. Интересно отметить, что чем старше родители, тем выше этот показатель — для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет.

Среди правил безопасности в интернете, детей чаще всего учат не переходить по подозрительным ссылкам (76%), не сообщать личные данные (69%) такие как серию и номер паспорта, данные банковских карт, пароли, номер мобильного телефона и другие, при совершении онлайн-сделок не соглашаться переходить в другой мессенджер (59%), не передавать доступ к аккаунту (46%), не переводить предоплату и не отправлять деньги напрямую на карту продавца (42%), покупать товары или заказывать услуги только на проверенных площадках (31%), а также создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (17%).

«Цифровая грамотность – базовый навык, который необходим современному жителю любого возраста. А учитывая скорость изменений и изобретательность кибермошенников, этот навык требует постоянного «прокачивания», особенно у наших детей и пожилых близких, наиболее восприимчивых к манипуляциям злоумышленников. Будучи проводником пользователя в цифровой мир, мы стараемся сделать его пребывание в этом пространстве комфортным и безопасным. Для этого занимаемся как просветительской работой, проводя, например, уроки цифровой грамотности, так и разрабатываем специальные инструменты для защиты. К ним относятся наши бесплатные базовые антиспам-сервисы, продвинутые решения с применением искусственного интеллекта или платформа Membrana Kids, специально созданная для защиты детей от угроз в сети, нежелательного контента и звонков», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В целом, по данным исследования МТС и «Авито», родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать ребенка в сети — 42% опрошенных ограничивают время использования, 14% — как время, так и контент, еще 14% — только контент, а 23% доверяют детям и просят их самостоятельно регулировать свое время, еще 12% не ограничивают время, которое ребенок проводит в интернете.