Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

МТС запустила линейку детских тарифов с защитой от мошенников и кроссплатформенной игрой

МТС объявляет о запуске новых тарифных планов для детей МТС Junior и МТС Junior+. Они кроме услуг связи, дают возможность бесплатно подключить защиту от спама и мошеннических звонков, а также узнать геолокацию ребенка. Кроме того, в тарифы интегрирована детская игра «Киба» от МТС. При этом абонент сможет снизить плату на 40% на весь период использования тарифа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тарифы Junior и Junior+ помогут детям постоянно оставаться на связи, а родителям — защищать их от угроз онлайн и офлайн. В тарифах помимо пакетов гигиабайт, минут и СМС есть возможность бесплатно подключить услуги в рамках сервиса «Защитник». Это защита от спама и мошеннических звонков, а также блокировка сайтов с неприемлемым для детей контентом. В рамках Junior и Junior+ абонентам бесплатно также будет доступен сервис «МТС.Геопоиск». Он поможет узнать местоположение ребенка, и оперативно начать поиск, если ребенок перестал выходить на связь.

Кроме того, при подключении этих двух тарифов детям станет доступна разработанная МТС кроссплатформенная игра «Киба». Игра работает на базе платформы Telegram Mini App, в ней ребенок может примерить на себя роль сказочного животного, участвовать в мини-играх, искать секреты в локациях игры, а также зарабатывать виртуальную валюту. Сейчас ее можно потратить на покупку виртуальных предметов, а в будущем — на сертификаты и скидки от партнеров МТС.

В первый месяц абонентская плата за МТС Junior и МТС Junior+ с учетом скидки в 40% составит 510 и 540 руб. соответственно. Чтобы продлить скидку, достаточно добавить номер в сервисе «Семейную группу» в роли «ребенок». В этом случае помимо скидки в 40% абоненты смогут настроить в приложении «Мой МТС» детский режим так, чтобы ребенок видел в нем детский и образовательный контент.

«Мы переосмыслили наш подход к детским тарифам. Теперь за ними стоят не просто минуты или гигабайты, а технологическое наполнение, которое дает родителям максимальные возможности защитить ребенка, как в онлайне, так и в офлайне. В рамках тарифа дети защищены не только от спама, мошеннических звонков, а также опасного и неприемлемого контента, а в том случае, если они перестанут выходить на связь, сервис «МТС.Геопоиск» поможет их оперативно найти. Во-вторых, мы хотели сделать тарифы интересным и познавательным для самих детей. Поэтому мы объединили их с гиперказуальными играми. В дальнейшем тарифы получат еще большее технологическое наполнение», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Новые атаки на Android-смартфоны. Троян вытягивает деньги из банковских приложений через NFC

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще