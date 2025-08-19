Мошенники стали на 27% чаще звонить жителям Камчатки

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Камчатского края в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис заблокировал в регионе 4,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество нежелательных звонков в Камчатском крае выросло более чем на 27% сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом одному из жителей Петропавловска-Камчатского злоумышленники пытались дозвониться почти 5000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил жителям полуострова около трех лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками.

Чаще всего жителям Камчатки звонят из финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«Цифровые технологии анализируют вызовы на основе Big Data и помогает бороться со спамом. К сожалению, мошенники и спамеры придумывают новые схемы обмана, именно поэтому мы также не стоим на месте и развиваем наши сервисы. Например, сейчас искусственный интеллект может анализировать разговор в реальном времени и при подозрении на мошенничество предупреждает абонента голосом. Только за полгода сервис оградил около тысячи жителей Камчатки от общения со злоумышленниками», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.