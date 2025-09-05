МТС запустила бесплатную функцию «Блокировка звонков с зарубежных номеров» в сервисе «Защитник»

МТС сообщает о запуске дополнительной функции блокировок входящих звонков со всех не зарегистрированных в России номеров. Подключить ее можно самостоятельно и бесплатно в сервисе «Защитник». Функция позволит защитить пользователей от звонков с зарубежных номеров, если он не заинтересованы в получении звонков из-за рубежа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция, интегрированная в сервис «Защитник», анализирует параметры входящих соединений на уровне межоператорского взаимодействия. Технология делает невозможным обход блокировки путем маскировки маршрута. На основании характеристик звонка система определяет его источник даже если злоумышленники пытаются обойти блокировку. Входящие вызовы с международных номеров автоматически отклоняются на уровне ядра сети МТС — еще до установления голосового соединения и появления сигнала вызова на устройстве абонента.

«После начала работы системы «Антифрод» и ограничения возможности использования подменных номеров, следует ожидать, что мошеннические звонки могут осуществляться через сети зарубежных операторов. Блокировка номеров по отдельности — малоэффективна. Дополнительная функция дает пользователю возможность отказаться от звонков с зарубежных номеров и полностью исключить нежелательные и потенциально мошеннические звонки из-за рубежа. Новая функция доступна всем абонентам МТС и позволит им оградить себя и близких от мошеннических вызовов из-за рубежа», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.