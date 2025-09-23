Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

Servicepipe и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» объявили о партнерстве

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» подписали соглашение о партнерстве.

В рамках партнерства будет организована совместная работа по развитию проектов в сфере защиты от DDoS-атак на базе продуктов Servicepipe – Network DDoS Protection и Web DDoS Protection.

Network DDoS Protection – сервис защиты сети от DDoS-атак с помощью мгновенной фильтрации трафика. Продукт защищает протоколы TCP и UDP, а также сохраняет доступность сервисов, работающих на SMTP, FTP, SSH, VoIP, VPN и многих других.

Web DDoS Protection – сервис для защиты сайтов, мобильных приложений и API от DDoS-атак. Он анализирует каждый запрос в реальном времени и блокирует как простой флуд и амплификации, так и низкочастотные DDoS-атаки, которые нельзя обнаружить статистическими методами.

«Для нас важна эффективность и надежность в вопросах кибербезопасности, решения от Servicepipe, в том числе в критических ситуациях, удовлетворяют потребности не только ИТ-парка, но и наших клиентов», – сказал директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”» Руслан Власов.

«Компании Татарстана постоянно сталкиваются с DDoS-атаками, это один из наиболее атакуемых регионов страны. Мы уверены, что наше партнёрство с «ИТ-парком» не только повысит киберзащищенность резидентов и клиентов технопарка, но и будет еще одним шагом в повышения безопасности страны в целом», – отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

ChatGPT крал данные из Gmail по вредоносным подсказкам

Обнаружен главный виновник огромных утечек в российских компаниях. Он многолик и чертовски опасен

Брешь в ПО мешает тысячам электромобилей любимой россиянами Xiaomi следить за дорогой

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще