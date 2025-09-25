Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

HR как Red Team: «Газинформсервис» выступит на GIS DAYS с докладом о найме в ИБ

2 октября в рамках студенческого дня ежегодного форума по кибербезопасности GIS DAYS* 2025 состоится доклад, который перевернёт представление о работе HR-специалистов в сфере ИБ. Александра Гергетт, HR-эксперт компании «Газинформсервис», представит выступление на тему «Red Team HR: тестируем людей на уязвимости».

Доклад построен на аналогии с пентестом: так же, как специалисты по кибербезопасности ищут уязвимости в системах, HR-эксперт выявляет потенциальные риски в кандидатах ещё до их принятия в команду. Это позволяет минимизировать угрозу внутренних рисков и формировать по-настоящему сильные и устойчивые ИБ-подразделения.

«Мы проверяем не только знания, но и поведение, мотивацию, стрессоустойчивость. Технически сильный, но токсичный сотрудник может разрушить команду изнутри быстрее, чем любая внешняя атака. HR — это та же Red Team, только вместо ноутбуков мы работаем с людьми», — подчеркнула Александра Гергетт.

В рамках доклада будут разобраны реальные кейсы из ИБ-практики, которые покажут:

  • как HR помогает предотвратить внутренние угрозы,
  • какие «поведенческие уязвимости» опаснее дыр в коде,
  • и почему процесс найма — это не сервисная функция, а первый уровень защиты компании.

Студенческий день GIS DAYS 2025 — это практическая площадка для диалога с лидерами ИБ-индустрии. Мероприятие охватит не только ключевые аспекты кибербезопасности, но и смежные индустрии: в рамках трека «НеПроИБ» профессионалы из музыкальной и креативной сфер поделятся своим уникальным опытом и кейсами.

Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис», отметила: «Мы создаём возможности для профессионального старта в ИБ и показываем весь спектр направлений — от классической аналитики до работы с креативными проектами. Наша задача — помочь талантливым специалистам найти свой путь в отрасли».

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.

Рекламаerid:2W5zFFwbhgUРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/10478330060Сайт: https://www.gaz-is.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

В Москве определят, как защитить ИИ и кто возглавит гонку технологий

Контрабандный промпт делал Microsoft Copilot излишне болтливым

Пользователям макбуков под видом популярных программ загружают троян

Обычных камер мало. За российскими автомобилистами будут следить с помощью БПЛА

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще