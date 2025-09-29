Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания Мультифактор провели тестирование на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory. Испытания показали, что продукты работают корректно и могут использоваться вместе для создания надежных корпоративных ИТ-систем.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет гибкие настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. Multidirectory помогает компаниям контролировать доступ сотрудников к ресурсам, защищает от несанкционированного входа и позволяет быстро восстанавливать забытые пароли.

Благодаря совместимости Multidirectory с ОС «МСВСфера Сервер 9» его заказчики получат больше свободы и гибкости при построении защищенных ИТ-инфраструктур и организации рабочих процессов. Теперь компании смогут создавать независимые от иностранных решений системы, которые соответствуют требованиям безопасности российских регуляторов и удобны в использовании.

ОС «МСВСфера» — семейство российских операционных систем корпоративного класса Linux, внесенных в реестр отечественного ПО. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК. Есть три редакции «МСВСфера»: для рабочих станций, серверов и хостинг-провайдеров. Это полноценная альтернатива зарубежным пользовательским ОС (Windows, macOS) и системам класса Enterprise Linux.

«Совместимость решения “МСВСфера Сервер 9” со службой каталогов Multidirectory — важный этап в развитии отечественной ИТ-экосистемы. Эта интеграция позволит нашим заказчикам не только эффективно управлять ресурсами организаций, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности и отказоустойчивость инфраструктуры, но и создаст условия для повышения производительности труда сотрудников и оптимизации процессов управления доступом. Мы активно поддерживаем тренд на импортозамещение и стремимся укрепить позиции отечественных разработчиков на рынке информационных технологий», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Такие интеграции формируют экосистему решений, в которой бизнес может уверенно планировать развитие ИТ-инфраструктуры на годы вперед, не оглядываясь на зарубежных вендоров. Совместимость “МСВСфера Сервер 9” и Multidirectory открывает компаниям возможность строить удобные и при этом защищенные корпоративные системы без сложных доработок», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными

Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

В Москве определят, как защитить ИИ и кто возглавит гонку технологий

Контрабандный промпт делал Microsoft Copilot излишне болтливым

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще