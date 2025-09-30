Директором по информационной безопасности компании «Киберпротект» назначен Михаил Толчельников

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, решений для защиты и хранения данных, инфраструктурного программного обеспечения, объявила о назначении Михаила Толчельникова директором по информационной безопасности (CISO) компании.

Михаил Толчельников возглавит департамент информационной безопасности, среди задач которого — управление жизненным циклом безопасности продуктов, стратегическое планирование в области ИБ, управление рисками и корпоративной кибербезопасностью, поддержание и развитие доверия со стороны заказчиков, рынка и регуляторов, участие в работе экспертных сообществ и формирование предложений по развитию отрасли ИБ и ИТ.

«Моя главная задача в “Киберпротекте” — сконцентрировать весь свой опыт и знания, чтоб вместе с командой поднять компанию на новый уровень киберустойчивости, который позволит сохранить и преумножить самое ценное — доверие заказчиков и рынка к нашим продуктам», — сказал Михаил Толчельников.

«”Киберпротект” работает на стыке ИТ и ИБ и разрабатывает решения в наиболее динамично развивающихся и востребованных направлениях, обеспечивая киберустойчивость ИТ-инфраструктуры заказчиков, от которых зависит благополучие целых направлений и отраслей экономики. Это большая ответственность, уверен, что опыт Михаила обеспечит устойчивое стратегическое развитие компании в области информационной безопасности, принесет пользу как нам, так и нашим заказчикам», — отметил Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».

Михаил Толчельников — эксперт в области информационной безопасности с более чем 25-летним опытом работы, реализовавший крупные проекты по бизнес-трансформации в штаб-квартирах международных компаний из списка FTSE 50, более пяти лет в консалтинге (Big 4), в крупнейших российских ИТ- и ИБ-компаниях. Обладает существенным практическим опытом в становлении процессов количественной оценки киберрисков, создании риск-ориентированных стратегий развития ИБ, оптимизации архитектуры контрольной среды и сертификации СУИБ. Такой опыт позволяет настраивать эффективный диалог между бизнесом и ИБ и предлагать финансово оптимальные варианты стратегического развития в области информационной безопасности.