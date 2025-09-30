Каждый второй сотрудник ошибается на работе из-за усталости

В условиях постоянных дедлайнов и потоков информации сотрудники часто сталкиваются с перегрузкой. «Контур.Эгида» проанализировала*, как усталость и стресс влияют на внимание работников и приводят к ошибкам и киберинцидентам. Об этом CNews сообщили представители группы «Контур.Эгида».

Самая частая причина потери концентрации — работа из дома

Сложнее всего сохранять концентрацию при работе из дома с детьми, семьей или бытовыми делами — так считают 41% респондентов. Треть участников (29%) признается, что им сложно сосредоточиться в шумном офисе, а работа в коворкингах или «на бегу» мешает концентрации 12% сотрудников. При этом 18% уверяют, что умеют держать фокус вне зависимости от условий.

Рабочий фокус чаще всего страдает от бесконечных уведомлений в почте и мессенджерах (34%), срочных писем и «горящих» задач (33%), а также от одновременных запросов от нескольких руководителей (32%). Постоянные совещания и непонятные инструкции отвлекают четверть участников, а неожиданные вопросы коллег — 17%, на концентрацию технические сбои влияют меньше всего (10%).

Риск растет из-за привычек ради скорости

Привычки ради скорости и удобства также повышают риск возникновения киберинцидентов. Сотрудники устанавливают программы, не читая предупреждений (17%), открывают письма без проверки (15%), входят в рабочие сервисы с личного устройства (14%). Опрошенные также отправляют рабочие файлы в личные чаты и почту (по 11%), подключаются к публичному Wi-Fi (10%), оставляют рабочие компьютеры без блокировки и делятся своим паролем с коллегой.

Что касается паролей, здесь сотрудники тоже совершают ошибки, повышающие риск: универсальный используют 18%, 52% чередуют несколько любимых паролей, а 25% придумывают разные варианты, но всё же часто повторяют их.

Наибольший риск создают нехватка знаний и усталость

Ошибки на фоне усталости знакомы многим. Каждый пятый (21%) откладывал проверку письма «на потом» и забывал о нём, 18% отправляли письмо не тому адресату или перепутали рабочий чат с личным, а 17% ошибочно вводили пароль «на автопилоте» или прикрепляли не тот файл. Клик по подозрительной ссылке без проверки отмечали 14% сотрудников.

Большинство участников (49%) заявили, что у них не было инцидентов, связанных с ошибками. Ошибки без серьезного влияния на работу отмечают 42%, и только 9% столкнулись с ситуациями, повлиявшими на бизнес. Среди тех, кто сталкивался с последствиями, чаще всего это приводило к срывам дедлайнов и недовольству руководства (41%), финансовым или репутационным потерям (25%) и задержкам работы (22%).

Как сотрудники реагируют на ошибки и что помогает их избегать

Если сотрудник случайно кликает по подозрительной ссылке, 35% сообщают сразу в службу безопасности, 28% пытаются исправить ситуацию сами, 13% ждут, пока не станет заметно, 14% говорят только при необходимости. Лишь 6% не информируют службу безопасности вовсе.

Признание ошибок остаётся стрессовым моментом: почти треть (32%) боится потерять доверие руководства, 22% опасаются штрафа или наказания, 20% — увольнения, а 19% переживают из-за упреков коллег.

Что поможет снизить количество ошибок? Четкие инструкции и тренинги важны для 28% сотрудников, гибкий график и возможность передышки — для 22%, работа в тишине без звонков и уведомлений — для 18%, поддержка руководителя без «наката» — для 17%, а умные инструменты, которые подстраховывают автоматически — для 15%.

Большинство компаний не сталкиваются с угрозами, но риски остаются

Хотя в компаниях, где работают опрошенные, большинство (63%) сотрудников не сталкивались с киберинцидентами, среди тех организаций, где угрозы фиксировались, чаще всего это были фишинговые письма (11%) и вредоносные вложения или ссылки, заразившие устройства (8%). Немного реже отмечались мошенничество, случайная утечка файлов или взлом корпоративной почты — по 7% случаев.

Цифровые угрозы пугают сотрудников с разным стажем одинаково: мошенничество с банковскими картами тревожит 42% респондентов, утечка зарплатных или персональных данных — 27%, взлом почты и мессенджеров — 19%, а потеря личных файлов — 8%.

С точки зрения сотрудников, наибольший риск киберинцидентов создают недостаток ИБ-обучения (32%), игнорирование простых правил безопасности (28%) и усталость или стресс сотрудников (18%). Менее значимыми, по мнению опрошенных, являются отсутствие контроля со стороны ИБ (12%) и равнодушие или лень самих сотрудников (10%).

Юрий Драченин, заместитель руководителя продуктовой группы «Контур.Эгида», эксперт по информационной безопасности: «В условиях постоянного стресса и дедлайнов сотрудники сталкиваются с реальной угрозой ошибок, которые могут повлиять не только на их производительность, но и на безопасность компании. Мы видим, что человеческий фактор по-прежнему остается одним из ключевых источников киберинцидентов: привычка торопиться, усталость и недостаток знаний напрямую увеличивают риски».

Современные методы работы, такие как гибкие графики, четкие инструкции и инструменты, способные автоматически предотвращать ошибки, становятся важными элементами для поддержания высокого уровня производительности и безопасности. Но этого недостаточно. Важно выстраивать системный подход: развивать культуру открытого диалога о киберинцидентах, чтобы сотрудники не боялись сообщать о своих ошибках, инвестировать в обучение, моделирование реальных атак и тренинги по реагированию.

Не менее важна и постоянная проверка уровня готовности персонала: регулярные антифишинговые симуляции, практические упражнения на распознавание угроз. Такой подход позволяет не только выявлять слабые места, но и закреплять правильные модели поведения.

Компании, которые сочетают технологии с обучением и поддержкой сотрудников, получают гораздо более устойчивую систему безопасности. Люди начинают осознанно распознавать угрозы и действовать правильно, а значит – становятся частью защиты бизнеса.

*Методология: Опрос проводился в сентябре 2025 г. среди 1,201 тыс. сотрудников российских компаний в городах-миллионниках