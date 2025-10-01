Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

DIS Group обеспечит юридическую значимость распространяемых мастер-данных с «Юниверс MDM» и технологией DataPilot

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, объявила о возможности автоматизации работы программного продукта «Юниверс MDM» с набором электронных подписей благодаря специализированному внешнему модулю на базе технологии DataPilot.

Внешний модуль позволит заказчику при обмене данными с контрагентами обеспечивать их подлинными эталонными данными, а также управлять всем множеством имеющихся в компании или организации электронных подписей. Эта функциональность актуальна в госсекторе, банках и страховых компаниях, а также на предприятиях, которые обмениваются стандартными списками, например, материалов или запасных частей.

Модуль DataPilot автоматизирует процесс наложения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на эталонные данные. Он поддерживает два основных сценария работы.

В первом сценарии данные можно подписывать непосредственно в процессе их обработки и хранения. Это обеспечивается за счет глубокой интеграции с MDM-платформой. Второй сценарий включает в себя прозрачное подписание данных на уровне их передачи, когда модуль DataPilot выступает промежуточным звеном. Он при этом автоматически добавляет электронную подпись ко всем исходящим документам. Подпись накладывается актуальными алгоритмами ГОСТ.

«В современных условиях, когда во взаимодействии с клиентами и контрагентами данные все чаще отправляются за пределы корпоративного периметра, вопрос обеспечения их достоверности и неизменности становится критически важным. Совмещая передовое решение «Юниверс MDM» с модулем DataPilot, можно гарантировать подлинность эталонных данных при любых внутренних и внешних сценариях их использования», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

«Использование DataPilot совместно с «Юниверс MDM» обеспечивает гарантированное подтверждение подлинности эталонных данных — как в процессах внутреннего оборота, так и при передаче внешним партнерам. Модуль DataPilot автоматизирует процедуру наложения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), повышая надежность данных на всех этапах их жизненного цикла», — сказал Леонид Выговский, технический директор DataPilot.

«Юниверс MDM» от «Юниверс Дата» представляет собой решение для управления нормативно-справочной информацией, позволяющее создавать единую систему работы с ключевыми данными организации. Платформа включена в реестр Минцифры, она используется государственными корпорациями и банками. Мастер-дистрибьютором решений «Юниверс Дата» на российском рынке является компания DIS Group.

DataPilot — это система работы с электронными цифровыми подписями (СР ЭЦП), входящая в реестр Минцифры.

