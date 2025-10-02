Подтверждена совместимость BI.Zone Secure DNS с операционными системами «Альт»

BI.Zone и российский разработчик «Базальт СПО» завершили тестирование и подтвердили совместимость решения BI.Zone Secure DNS с операционными системами «Альт Рабочая станция 10», «Альт СП релиз 10», «Альт Сервер» 10 и 11. Результаты испытаний зафиксированы двусторонними сертификатами.

Совместимость решений позволит организациям соответствовать регуляторным требованиям по фильтрации трафика и защите доменных имен.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Совместимость BI.Zone Secure DNS с операционными системами семейства «Альт» позволяет компаниям, использующим их в качестве корпоративного стандарта, быстро и без дополнительных затрат внедрять защиту DNS. Поддержка российских ОС расширяет доступность решения для организаций, а развитие технологических партнерств открывает возможности его масштабирования под различные IT-среды».

Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО», отметил: «Семейство ОС «Альт» обеспечивает стабильную и защищенную цифровую среду, а партнерство с BI.Zone расширяет возможности по защите данных для организаций. Благодаря совместимости решений компании могут безопасно развивать бизнес, использовать современные технологии и минимизировать риски кибератак».

BI.Zone Secure DNS и операционные системы «Альт» включены в реестр отечественного ПО.