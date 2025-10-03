Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность ИТ в банках
|

Сбербанк и «Лаборатория Касперского» договорились о технологическом сотрудничестве

Московский банк Сбербанка и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в рамках международного форума Moscow Startup Summit. Документ предусматривает возможность совместной разработки и запуска цифровых финансовых сервисов и ИТ-решений, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Компании намерены сотрудничать в области инноваций — инвестировать в передовые сферы экономики, наукоёмкие производства и перспективные проекты, обмениваться опытом и знаниями, чтобы ускорять внедрение современных технологий и повышать уровень информационной безопасности.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня безопасность и удобство в цифровом мире становятся такой же базовой потребностью, как чистая вода и электричество. И наша задача — сделать так, чтобы передовые технологии и искусственный интеллект работали для людей, были простыми, удобными и безопасными. Уверен, что вместе с “Лабораторией Касперского” мы сможем сделать цифровую среду надежнее и дружелюбнее для жителей Москвы и всей России».

Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского»: «Для нас это партнёрство — возможность объединить наш многолетний опыт в области кибербезопасности с уникальными компетенциями и масштабом «Сбера». Совместными усилиями мы сможем создавать еще более сложные и персонализированные продукты, которые будут надежно защищать пользователей и предлагать им по-настоящему полезные цифровые решения. Мы уверены, что наше эффективное сотрудничество задаст новые стандарты на рынке и принесёт ощутимую пользу клиентам».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Взломаны конфиденциальные репозитории Red Hat. Украдены данные 28000 проектов

Хакеры начали активно использовать «дыру» в самой опасной утилите Linux. Власти США требуют закрыть ее немедленно

Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще