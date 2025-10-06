Axoft начинает дистрибуцию системы управлениями уязвимостями Alpha Systems

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и разработчик решений по управлению уязвимостями Alpha Systems заключили дистрибуторское соглашение. AlphaSense Symbiote – флагманское решение вендора, входит в реестр российского ПО – позволяет полноценно проводить тестирование СЗИ на уязвимости в автоматизированном режиме, объединяет технологии VM, AM, EASM. Дистрибутор предложит партнёрам и их заказчикам помощь в тестировании, проведении пилотных проектов, предоставит поддержку решений вендора в режиме 24/7, в том числе их настройку, кастомизацию.

Согласно аналитике Alpha Systems, собранной из различных источников, объем рынка управления безопасностью и управления безопасностью приложений в 2022-2023 г. составлял от $15 до $20 млрд. В ближайшие 5-7 лет по данному рынку прогнозируется существенный рост до порядка $50 млрд, где среднегодовой рост составит 20% (CAGR).

В портфель решений вендора входят: AlphaSense – система управления уязвимостями, обеспечивающая полный цикл анализа, контроля и устранения рисков, построенная с учетом требований масштабируемости, гибкости и интеграции в существующие ИБ-процессы (Vulnerability Management); InfraRed – это мультисервисное решение для управления конфигурациями и учета активов ИТ-инфраструктуры (Asset Management); AlphaSense Symbiote – платформа оценки воздействия (EAP, Exposure Assessment Platform) – комплексное решение, предназначенное для выявления, оценки и приоритизации угроз безопасности. Symbiote объединяет в себе технологии оценки уязвимостей (VM), управления активами (AM) и управления поверхностью атаки (EASM), предлагая единый подход к повышению кибербезопасности.

Партнёры Axoft смогут расширить портфель доступными продуктами направления проактивной защиты, востребованными среди заказчиков сегмента среднего и малого, а также начального крупного бизнеса с возможностью тиражирования на Enterprise-компании. Axoft сосредоточится на обучении партнеров работе с решениями – организации тренингов, в планах – интеграция AlphaSense в созданные компанией бандлы.

«Вендор предлагает рынку не просто инструмент, а законченную философию проактивной защиты. AlphaSense Symbiote – решение, которое позволяет заменять дорогостоящие и эпизодические пентесты на непрерывный, автоматизированный и, ключевое, верифицированный контроль безопасности. Мы предложим партнерам и их заказчикам продукт, который не просто поможет найти потенциальную уязвимость, а доказать ее эксплуатацию, автоматически подбирая эксплойты и проверяя векторы атак. Это повысит ценность нашего предложения и позволит партнерам выигрывать сложные тендеры, оперируя конкретными данными и экономическими аргументами», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Партнерство Alpha Systems Group и Axoft строится на общем видении развития рынка кибербезопасности. Мы ценим в нашем дистрибьюторе глубокую экспертизу и способность донести до партнерского канала не просто технические характеристики продукта, а готовые бизнес-кейсы и экономическую выгоду для потенциальных заказчиков. Вместе мы предлагаем рынку не «еще один сканер», а сквозной процесс управления рисками – от автоматизированной инвентаризации активов до верификации уязвимостей и их закрытия. Это именно та комплексность, которой сегодня не хватает большинству игроков», – отметил Игорь Смирнов, генеральный директор Alpha Systems Group.

AlphaSense Symbiote – решение с автоматизацией технических аудитов ИБ (Pentest’s): внешний (black-box), внутренний (white-box), аудит веб-сегментов и СЗИ. Продукт обладает глубокой автоматизацией этапа эксплуатации уязвимостей (SQL-инъекции, SSH, web-инжекты и др.), позволяет настраивать ролевые кастомные отчеты, проводить обновления «на лету» без переустановок, без прерывания заданий и даунтаймов.