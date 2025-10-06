Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
НИЯУ МИФИ и компания UserGate открыли совместную лабораторию по кибербезопасности

Российский разработчик решений по информационной безопасности UserGate и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ открыли совместную учебную лабораторию по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

В лаборатории ежегодную профильную подготовку смогут проходить около 100 студентов. Будущие специалисты получат необходимые компетенции для решения любых задач в сфере практической информационной безопасности. Лаборатория современными программно-аппаратными комплексами, использующими оригинальный софт вендора. Оборудованная лаборатория позволяет применять практико-ориентированный подход к обучению квалифицированных ИБ-специалистов.

«Информационная безопасность — ключевой фактор стабильного развития страны, что сегодня очевидно для всех. Создание профильных лабораторий по кибербезопасности в вузах становится нормой и хорошим примером консолидации государства, бизнеса и вуза. Надеемся, что лаборатория НИЯУ МИФИ вырастет в академический центр компетенций по технологиям кибербеза, полезный для всего региона и страны. Важно, что студенты могут изучать современные технологии, стажироваться и получать поддержку от представителя индустрии, не выходя из университета», — сказал Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко: «В нашем университете реализуется система обучения «вуз — базовая кафедра — базовое предприятие», которая обеспечивает высокую эффективность учебного процесса и гарантирует быструю адаптацию выпускников к реальным условиям современного производства. Поэтому мы с радостью откликнулись на предложение вендора расширить наше взаимодействие. Открытая сегодня лаборатория UserGate — не просто учебное помещение, а полноценный центр компетенций в области защиты информации, который открывает доступ нашим студентам к реальным техноло иям и профессиональной подготовке будущих экспертов в области ИБ, в том числе в банковской сфере».

«МИФИ — один из наших надежных академических партнеров. Университет выпускает высококвалифицированных специалистов в сфере ИБ, некоторые из которых работают, в том числе, и в UserGate. Создание лаборатории по информационной безопасности — это наш вклад в подготовку дефицитных ИБ-кадров, помощь вузу и отрасли в целом. Ведь помимо того, чтобы сделать классное цифровое решение, важно еще инвестировать в тех, кто эти решения изучает и работает с ними в дальнейшем»,— сказал Дмитрий Курашев, директор-сооснователь UserGate.

Ссостоялось также подписание соглашения между вендором и вузом о расширении сотрудничества в области высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности.

Участие в профессиональной подготовке студентов и осуществление образовательных программ — не единственные формы сотрудничества НИЯУ МИФИ и UserGate. Для студентов вуза будет предложена специальная стипендиальная программа. Также каждый желающий может пройти у практику в UserGate, а лучшие студенты по результатам отбора — оплачиваемую стажировку.

