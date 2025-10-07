Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

«Почта Mail» заблокировала более 7,6 млрд спам-писем и 4500 доменов в III квартале 2025 года

В III квартале 2025 г. в «Почте Mail» было заблокировано более 7,6 млрд писем, содержащих спам или фишинг, что на 9% больше год к году. В том же периоде сократилось количество кликов пользователей на кнопку «Это спам» на 10% — вредоносные письма стали чаще блокироваться до попадания в папку «Спам». На это повлияло большое количество дообучений антиспам-систем, в частности, спам-фильтров и ML-моделей. Об этом CNews сообщили представители Mail.

В среднем специалисты в III квартале 2025 г. провели более 100 дообучений систем в день, чтобы научить их распознавать самые современные виды спама и фишинга.

Было заблокировано более 4500 доменов, рассылающих массовые спам-сообщения. Этому поспособствовало развитие и применение «репутационных фильтров», блокирующих IP-адреса и домены с низким рейтингом.

Наиболее популярными темами в спам-письмах в «Почте Mail» стали: рассылки с предложениями принять участие в лотереях, сообщения с фальшивыми инвестициями (31%), розыгрышами или онлайн-казино — более 40% ежедневно блокируемых нежелательных рассылок, а также письма с реферальными ссылками от лица представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (29%).

По данным «МегаФона», телефонный спам-трафик растет: заблокированных SMS-сообщений, которые могли быть как нежелательными, так и вредоносными, стало вдвое больше — почти полмиллиарда за III квартале 2025 г. относительно аналогичного периода 2024 г. Схожие показатели и у виртуального помощника «Евы»: за исследуемый период она заблокировала также в два раза больше спам-звонков — почти 82 млн.

При этом мошеннический трафик идет на спад: в текущем периоде оператор заблокировал на 27% меньше потенциально опасных звонков. Такая динамика — результат совместных усилий всех участников рынка. Количество фишинговых ресурсов не изменилось: с июля по сентябрь 2025 г. «МегаФон» выявил более 53 тыс. таких сайтов, что равно прошлогодним показателям.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

Доказано: руководители компаний знают о «дырах» в ИТ-системах. Они заставляют безопасников о них молчать

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще