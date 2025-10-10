Innostage выпустила продукт Innostage Cardinal Platform для автомоделирования угроз и управления киберустойчивостью

Innostage выпустила продукт Innostage Cardinal Platform для автомоделирования угроз и управления киберустойчивостью. Innostage Cardinal Platform позволит определять приоритетные угрозы информационной безопасности, формировать план мероприятий по их нейтрализации, получать измеримые показатели киберустойчивости и моделировать наглядную картину «до и после» внедрения мер защиты. Кроме того, продукт сокращает трудозатраты ИБ-специалистов при подготовке к проверкам ФСТЭК России за счет автоматического формирования артефактов. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Киберустойчивость сегодня – не техническая метрика, а условие стабильной работы предприятий. Для госструктур и предприятий критических отраслей важно не просто выполнять формальные требования, а действительно понимать, какие угрозы могут повлиять на их работу и стабильность. Ведь на кону не только репутационный ущерб или крупные штрафы, но и обеспечение важнейших процессов экономики. Innostage Cardinal Platform дает именно такую картину: измеримую, объективную и готовую к отчетности.

Ключевые возможности продукта: автоматическое моделирование угроз на основе данных об уязвимостях, учета активов и инцидентов, приоритизация уязвимостей и инцидентов с опорой на реальную телеметрию, круглосуточный мониторинг киберустойчивости и формирование рекомендаций по предотвращению угроз, формирование артефактов для регулятора и поддержка подготовки пакета документов для проверок ФСТЭК России, снижение информационного шума за счет отсечения ложноположительных уязвимостей и инцидентов, которые не могут быть эксплуатированы или не приводят к реальному негативному воздействию.

Эти возможности обеспечивают единый взгляд на киберустойчивость головной компании и дочерних обществ, повышают объективность оценки рисков и помогают выстроить планомерную стратегию достижения киберустойчивости.

В Innostage добавляют, что продукт интегрируется с инструментами телеметрии, уже развернутыми в инфраструктуре заказчика, и адаптируется под специфику его ИТ-среды.

«Моделирование угроз нередко остается формальной процедурой без практической пользы для бизнеса. Innostage Cardinal Platform закрывает этот разрыв: продукт снижает субъективность, опирается на данные телеметрии, отсеивает шум по уязвимостям и ложным инцидентам, помогает приоритезировать процессы управления уязвимостей и инцидентов», – сказала Анна Олейникова, директор по продуктовому развитию Innostage.