Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС»

Компании «Ред софт» и Innostage подтвердили совместимость ключевых продуктов своих экосистем, созданных для обеспечения информационной безопасности, мониторинга и своевременного обнаружения угроз. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Решение для построения процесса обнаружения и реагирования на киберугрозы Innostage Cardinal TDIR, виртуальный помощник для автоматизации работы SOC-аналитиков Innostage Carmina AI и продукт для автоматизации ключевых процессов управления киберустойчивостью Innostage Cardinal Platform получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС» 7.3 (сертифицированная редакция) и 8. Документы выданы на основании совместных испытаний, проведенных специалистами компаний Innostage и «Ред софт».

«Результаты проведения совместимости продуктов Innostage и «Ред софт» подтверждают надежность и технологическую зрелость наших решений. Для наших заказчиков это означает уверенность в том, что продукты Innostage могут быть интегрированы в инфраструктуру на отечественном ПО без потери производительности и качества» — отметил Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию Innostage.

«Мы рады подтвердить совместимость ключевых решений Innostage с операционной системой «Ред ОС». Сертификация продуктов Innostage для «Ред ОС» расширяет возможности наших клиентов при построении современных и безопасных ИТ-ландшафтов на базе отечественного ПО» — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

