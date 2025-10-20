Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

KION создал безопасное цифровое пространство для детей в Хабаровском крае

Онлайн-кинотеатр KION запускает новую опцию для семей с детьми — персональный детский профиль. Сервис стал универсальным решением для организации досуга и развития ребенка, объединив в одном разделе тысячи мультфильмов, аудиосказок, обучающих видео и детских телеканалов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главное преимущество нововведения — безопасность и контроль для родителей. В детском профиле доступны две возрастные категории: 0+ для дошкольников и 6+ для младших школьников. Система автоматически подбирает контент в соответствии с выбранным возрастом, а доступ ко всему разделу защищен ПИН-кодом. Управление настройками осуществляется прямо со смартфона.

Юные зрители Хабаровского края найдут более 150 тыс. единиц контента, включая золотую коллекцию Disney, популярные российские мультфильмы и сериалы («Смешарики», «Фиксики», «Три кота»), а также семейное кино. Также будут доступны десятки тематических подборок, таких как «Космические приключения», «Мультики про дружбу» и образовательные коллекции «Учимся считать» и «Учимся рисовать». Отдельной полкой будет выделен обучающий и развивающий контент, который в игровой форме рассказывает о науке и окружающем мире, например, мультсериал «Шаранутый космос». Также в пространстве будут доступны более 25 детских ТВ-каналов в одном месте, включая «Карусель», «Мульт» и СТС Kids.

Особенностью раздела стали цифровые помощники — фиксики. Эти популярные персонажи выступают в роли гидов: они помогают детям ориентироваться в интерфейсе, украшают главную страницу и регулярно обновляют тематические подборки. Каждые две недели они будут предлагать новые тематические полки.

В качестве персонажей-талисманов в детском разделе появятся цифровые помощники фиксики. Популярные герои российской анимации помогут ребенку лучше ориентироваться в профиле: они будут встречать его на главной странице, украшать аватары и сделают интерфейс более ярким и дружелюбным. Фиксики также будут участвовать в подборе контента.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые высоты Microsoft. Обновление Windows 11 сломало систему так, что ее нельзя даже восстановить

Суперполезный копеечный расходник для ПК убивает процессоры, ломает кулеры и разъедает легкие пользователей

Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Достижения ИИ: Фишинговые кибератаки теперь удаются в 4,5 раза чаще и приносят в 50 раз больше прибыли

150 тысяч программистов едва избежали кибератаки через плагины среды разработки Microsoft VS Code, написанные их нерадивыми коллегами

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще