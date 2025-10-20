Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Татарстанские родители могут создать безопасное пространство для детей в онлайн-кинотеатре KION

МТС сообщает о запуске детского профиля в онлайн-кинотеатре KION. Теперь родители из Татарстана и других российских регионов смогут настроить для ребенка отдельное пространство с мультфильмами, обучающими видео, аудиосказками и детскими телеканалами. Пользователям будут доступны «полки» под тематику, аудиторию и популярные франшизы, а также специальные образовательные подборки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В приложении KION запускается специальный детский раздел с безопасным и увлекательным контентом. Родители смогут выбрать возрастную категорию: 0+ (для малышей до 6 лет) или 6+ (для детей до 12 лет), а система автоматически подберет подходящее наполнение. Профиль настраивается и управляется со смартфона, а ПИН-код и функция безопасного поиска защищают ребенка от взрослого контента.

В разделе представлены и полнометражные фильмы для просмотра всей семьей: советские киносказки «Золушка», «Финист — Ясный сокол», «Морозко», голливудские хиты «Дети шпионов», «Чудо», российские фильмы «Домовенок Кузя», «Последний богатырь» и многое другое. Юным зрителям также будут доступны мультсериалы с полюбившимися героями: «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики» и «Три кота».

Кроме фильмов дети и родители смогут воспользоваться также и образовательными подборками — «Учимся считать», «Учимся писать», «Учимся рисовать» и др.

На одной витрине собраны и видеоконтент, и ТВ-каналы, при этом навигация рассчитана так, чтобы ребенок мог самостоятельно ориентироваться в интерфейсе. Состав и содержимое полок в разных режимах будут отличаться: если пользователь выберет 0+, то ряд детских каналов и тайтлов с рейтингом 6+ не будут для него доступны.

В качестве маскотов — персонажей-талисманов — в детском разделе появятся цифровые помощники фиксики. Герои российской анимации помогут ребенку лучше ориентироваться в профиле: они будут встречать его на главной странице, украшать аватары и сделают интерфейс более ярким и дружелюбным. Фиксики также будут участвовать в подборе контента: каждые две недели они будут предлагать новые тематические полки.

