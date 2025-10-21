Сбербанк предупреждает: активизировалась мошенническая схема «звонок из военкомата»

Служба кибербезопасности Сбербанка фиксирует новую волну мошеннической схемы ― россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель ― выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном Реестре воинского учета. Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится в том числе с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета» ― вход в сервис осуществляется через «Госуслуги».

По второй легенде мошенники сообщают родственникам погибших на СВО о посмертном награждении военнослужащего. Под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из СМС.

После получения кода злоумышленники под предлогом взлома аккаунта запугивают жертву в том числе уголовной ответственностью за противоправную деятельность и финансирование ВСУ. Затем мошенники убеждают перевести средства на якобы «безопасный» счет или «специальный», чтобы избежать преследования.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Некоторые мошеннические легенды используются сезонно или опираются на новостную повестку. Сейчас идёт осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка ― легенда. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег ― это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор».

Чтобы снизить риск общения с телефонными мошенниками, Сбербанк рекомендует подключить бесплатный сервис «Определитель номера» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». При подозрительном звонке на экране устройства появится предупреждение. Если пользователь выберет в настройках сервиса блокировку, звонок будет остановлен ещё до первого гудка. Сервис можно активировать в разделе «Безопасность» (значок щита) или через поиск приложения.