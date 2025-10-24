Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

VK Workspace заблокировала более 400 млн спам- и мошеннических писем для защиты бизнеса

В III квартале 2025 г. VK Workspace заблокировала 421 млн спам- и фишинговых писем, направленных компаниям. Это помогло предотвратить кражу данных и заражение устройств. Об этом CNews сообщили представители VK.

Большинство заблокированных писем оказались массовыми рекламными рассылками, однако среди них были и опасные фишинговые сообщения, направленные на кражу учетных данных, а также письма с вредоносными вложениями.

Одной из популярных тем мошеннических и фишинговых писем были «деловые письма», мимикрирующие под письма от реальных компаний - например, логистических. Другая распространенная схема – фишинг с использованием названий популярных брендов и государственных сервисов.

«Решения VK Workspace и «Почты Mail» остановили более 7,6 млрд спам-сообщений в третьем квартале 2025 г., направленных как на бизнес, так и на пользователей. Поэтому использовать почту с продвинутой защитой от спама и фишинга сегодня особенно важно. В наших решениях используется машинное обучение для обезличенного анализа писем, что повышает точность выявления угроз. Репутационные системы анализируют домены отправителей, а оптическое распознавание символов – OCR – проверяет изображения, распознавая спам, скрытый в картинках», – отметил директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Экс-главу ИТ-«дочки» правительственного подрядчика в США обвинили продаже в Россию секретов кибероружия

Более сотни расширений к браузеру Chrome атакуют WhatsApp

Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей

ФСБ будет контролировать работу «белых» хакеров в России

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще