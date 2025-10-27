Исследование «Контур.Эгида»: большинство сотрудников сталкиваются с киберугрозами, но только 8% обращаются к специалистам

Российские сотрудники уверенно чувствуют себя в цифровой среде, но их повседневные привычки остаются уязвимым звеном для киберпреступников. Исследование* «Контур.Эгиды» и Staffcop (принадлежат «СКБ Контур») показало: при высокой цифровой активности люди редко думают о безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур»

Уверенность в цифровой среде

Большинство сотрудников демонстрируют уверенное владение цифровыми инструментами. 29% свободно работают с корпоративными системами — почтой, CRM и порталами, 24% обращают внимание на подозрительные детали в письмах и сообщениях, а 23% самостоятельно настраивают устройства и программы. При этом 18% разбираются в цифровых рисках и умеют защищать себя от киберугроз, 12% проверяют аккаунты отправителей через интернет или соцсети, 11% помогают коллегам с техническими проблемами, и даже 7% владеют базовыми навыками программирования.

Бдительность как привычка

Умение распознавать подозрительные сообщения становится одной из ключевых привычек цифровой гигиены. 63% сотрудников проверяют адрес отправителя или ссылку перед тем, как открыть письмо, 38% обращают внимание на орфографию и стиль текста, 22% анализируют вложения и необычные детали. 17% дополнительно проверяют контакты через интернет или соцсети, а 14% используют встроенные инструменты безопасности — антиспам, антифишинг и корпоративные фильтры.

Сообщения о крупных утечках данных становятся триггером для действий: 31% сразу меняют пароли, 26% проверяют свои аккаунты, 27% ограничиваются чтением новостей, а 16% не предпринимают никаких действий.

Размытые границы между работой и личной жизнью

Рабочее и личное пространство остаются тесно переплетенными, что создает дополнительные риски. 52% респондентов обсуждают рабочие темы с близкими, но без деталей, 16% регулярно делятся подробностями проектов с друзьями и семьей, и только 32% принципиально не обсуждают рабочие вопросы за пределами офиса.

Что касается устройств, картина схожая: 68% используют рабочие девайсы для личных задач только в крайних случаях, 15% делают это постоянно, и лишь 17% строго разделяют рабочее и личное пространство.

Правила есть, но соблюдаются избирательно

Правила корпоративной цифровой безопасности знакомы большинству сотрудников, но отношение к ним неоднозначное. 35% строго соблюдают инструкции, однако 45% следуют им в целом, но иногда позволяют себе отступления. 15% нередко нарушают правила, если те кажутся неудобными, а 5% вовсе не считают нужным их соблюдать.

Угрозы из теории стали практикой

С киберинцидентами сталкивается значительная часть сотрудников: 49% отмечают мошенничество через звонки, 25% — вредоносные программы и вирусы, 22% — утечку персональных данных, 19% — фишинговые письма и сайты, 16% — мошенничество через мессенджеры. Еще 12% пережили взлом аккаунтов в соцсетях, 10% — взлом личной или корпоративной почты, 9% сталкивались с поддельными сайтами магазинов или служб доставки, а 8% теряли устройства с данными. Только 10% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с цифровыми угрозами.

Последствия инцидентов ощутимы: 25% назвали самыми неприятными финансовые убытки, 23% — потерю личных документов, 21% — утрату доступа к аккаунтам, 20% — потерю личных фото и сообщений, а 14% — утрату рабочих документов, проектов и отчетов.

Кто решает проблемы

Когда возникают цифровые проблемы, 51% сотрудников стараются справиться своими силами. 27% обращаются за помощью к коллегам, 14% — к друзьям и знакомым, и только 8% идут к ИТ- и ИБ-специалистам компании.

*Методология: опрос проводился в сентябре 2025 г. среди 1,2 тыс. сотрудников российских компаний в городах-миллионниках.