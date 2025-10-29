OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6

Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, и OCS, ИТ-дистрибьютор, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства более 7 тыс. партнеров OCS в России получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвращения целевых атак, реагирования на инциденты, противодействия финансовому мошенничеству и защиты от цифровых рисков.

В портфель OCS вошли продукты F6, которые, в первую очередь, ориентированы на проактивную защиту цифровых активов и интеллектуальной собственности от актуальных киберугроз: от атак программ-шифровальщиков и банковских троянов, кибердиверсий и шпионажа, а также финансового мошенничества, фишинга и скама.

Ключевую роль в линейке играет платформа Managed XDR, которая обнаруживает и нейтрализует целевые атаки, изолирует зараженные хосты, блокирует спам, фишинг, вредоносные письма, освобождая ИБ-команду от рутины благодаря использованию передовых технологий машинного обучения и данных из системы киберразведки F6 Threat Intelligence.

Заказчикам также доступны антифрод-система Fraud Protection, решения по защите корпоративной почты Business Email Protection, оценки поверхности атаки от цифровых рисков Attack Surface Management и система для защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection.

Благодаря сотрудничеству OCS и F6 смогут расширить свой партнёрский канал, включая выход на новые регионы с оперативной поддержкой на местах.

«Мы видим, что F6 активно развивает собственную экосистему продуктов в области кибербезопасности и делает это с учётом современных требований. Для нас это сотрудничество — способ расширить выбор для партнёров и дать им доступ к решениям, которые востребованы в текущих реалиях», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

«Подписанное нами партнёрство имеет огромный потенциал и направлено на расширение портфеля в сегменте ИБ одного из крупнейших в России ИТ-дистрибьюторов, а также увеличение доступности наших продуктов и сервисов для региональных партнёров и заказчиков», — сказал Денис Мерцалов, директор по работе с партнёрами компании F6.

В рамках совместной работы будут проводиться технические консультации, демонстрации, пилотные внедрения и совместные маркетинговые активности для партнёров и заказчиков.