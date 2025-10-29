Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Ритейл Дистрибуция
|

OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6

Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, и OCS, ИТ-дистрибьютор, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства более 7 тыс. партнеров OCS в России получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвращения целевых атак, реагирования на инциденты, противодействия финансовому мошенничеству и защиты от цифровых рисков.

В портфель OCS вошли продукты F6, которые, в первую очередь, ориентированы на проактивную защиту цифровых активов и интеллектуальной собственности от актуальных киберугроз: от атак программ-шифровальщиков и банковских троянов, кибердиверсий и шпионажа, а также финансового мошенничества, фишинга и скама.

Ключевую роль в линейке играет платформа Managed XDR, которая обнаруживает и нейтрализует целевые атаки, изолирует зараженные хосты, блокирует спам, фишинг, вредоносные письма, освобождая ИБ-команду от рутины благодаря использованию передовых технологий машинного обучения и данных из системы киберразведки F6 Threat Intelligence.

Заказчикам также доступны антифрод-система Fraud Protection, решения по защите корпоративной почты Business Email Protection, оценки поверхности атаки от цифровых рисков Attack Surface Management и система для защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection.

Благодаря сотрудничеству OCS и F6 смогут расширить свой партнёрский канал, включая выход на новые регионы с оперативной поддержкой на местах.

«Мы видим, что F6 активно развивает собственную экосистему продуктов в области кибербезопасности и делает это с учётом современных требований. Для нас это сотрудничество — способ расширить выбор для партнёров и дать им доступ к решениям, которые востребованы в текущих реалиях», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

«Подписанное нами партнёрство имеет огромный потенциал и направлено на расширение портфеля в сегменте ИБ одного из крупнейших в России ИТ-дистрибьюторов, а также увеличение доступности наших продуктов и сервисов для региональных партнёров и заказчиков», — сказал Денис Мерцалов, директор по работе с партнёрами компании F6.

В рамках совместной работы будут проводиться технические консультации, демонстрации, пилотные внедрения и совместные маркетинговые активности для партнёров и заказчиков.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Россия готовится к кибератакам на города. Создан цифровой двойник города для отработки методов защиты

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще