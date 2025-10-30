«Обит» запускает проект «Цифровой терапевт»

Оператор ИТ-решений «Обит» запускает онлайн-проект — «Цифровой терапевт», который поможет компаниям выявить «симптомы болезни» ИТ-систем и подобрать рекомендации для их «лечения». Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Концепция проекта построена вокруг восприятия бизнеса как живого организма, где каждая технологическая составляющая инфраструктуры играет роль жизненно важного органа, а отсутствие регулярной диагностики и превентивных оздоровительных мер может привести к эскалации болезни и поражению всего организма.

На специальной платформе эксперты «Обит» вместе с ведущими представителями отрасли разработали информационные и видеоматериалы, которые объясняют, как использовать технологии для поддержания инфраструктуры в тонусе. Проект адресован прежде всего руководителям, отвечающим за ИТ-направление и цифровую трансформацию бизнеса. Формат материалов позволяет быстро получить практические советы и примеры реализованных решений по основным направлениям: искусственный интеллект — «мозг», отвечающий за анализ и принятие решений, автоматизацию рутинных функций других органов; ИТ-инфраструктура — «кровеносная система», поддерживающая непрерывную жизнедеятельность процессов; информационная безопасность — «иммунитет», защищающий от внешних угроз; облачные решения — «легкие», обеспечивающие гибкость и масштабируемость систем; российские продукты — «импланты» как цельно встроенные в ИТ-организм компоненты без признаков отторжения.

На платформе присутствует возможность пройти «чек-ап здоровья бизнеса» — комплексную диагностику с индивидуальной консультацией экспертов «Обит».

В условиях растущего количества киберугроз, регуляторных требований к КИИ, ускоренного замещения зарубежных продуктов, компании все чаще сталкиваются с «залатыванием дыр» вместо системной поддержки ИТ-составляющей бизнеса:

«Цифровое здоровье компании — это вопрос не столько необходимости, сколько осознанности, —сказал генеральный директор «Обит» Андрей Гук. — Мы видим, что бизнесу часто не хватает целостного взгляда на свои ИТ-системы. Поэтому мы разработали интерактивную платформу “цифрового терапевта”, которая, как мы надеемся, поможет подсветить важные моменты и даст импульс к переосмыслению процессов, укреплению технологического иммунитета и построению здорового ИТ-организма».