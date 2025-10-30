Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Россияне уверены в безопасности своих онлайн-аккаунтов, но редко проверяют активные сессии

Большинство пользователей интернета уверены, что их цифровые аккаунты надежно защищены. Однако по результатам опроса*, проведенного «Почтой Mail» совместно с Hi-Tech Mail, привычка проверять активные сессии остается у меньшинства. Несмотря на то, что почти все респонденты используют несколько аккаунтов ежедневно, внимание к безопасности не прибавляется. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Почти 88% опрошенных признались, что регулярно используют от одного до пяти аккаунтов — будь то почта, соцсети или онлайн-сервисы. При этом 59% пользователей входят в них с разных устройств: телефона, компьютера или планшета. Такая мобильность делает жизнь удобнее, но и повышает риск несанкционированных входов.

Контроль за сессиями ведут далеко не все. Лишь каждый третий участник опроса признался, что проверяет активные входы хотя бы раз в неделю, а около 10% впервые узнали о такой функции. Это говорит о том, что даже среди осведомлённых пользователей цифровая гигиена пока не стала регулярной привычкой.

Когда пользователи сталкиваются с неизвестными устройствами в списке активных сессий, большинство действует решительно: почти половина сразу выходит из системы, а 38% предпочитают сменить пароль. Однако 15% просто игнорируют предупреждения.

73% респондентов считают свои аккаунты в целом надежными. При этом только 56% включили уведомления о новых входах на всех своих аккаунтах, а еще четверть сделали это лишь частично. Каждый пятый — до сих пор не использует эту функцию вовсе.

Почти 80% опрошенных считают важным иметь возможность управлять активными сессиями и завершать их на любых устройствах. Это говорит о растущем интересе к осознанной цифровой безопасности. Однако на практике пользователи чаще полагаются на привычные методы: сложные пароли (32%) и двухфакторную аутентификацию (35%). Проверку активных сессий регулярно применяют лишь 15% респондентов, а менеджерами паролей пользуется меньше 9%. При этом 10% опрошенных не применяют вообще никаких специальных мер защиты.

«Регулярная проверка активных сессий — один из самых простых и эффективных способов снизить риск взлома. Исследование показывает, что пользователи, следящие за своими входами, чаще успевают вовремя защитить аккаунт. Однако пока эту привычку имеют лишь немногие. Распространение практики контроля сессий может значительно повысить общий уровень цифровой безопасности», — сказал директор по продукту Mail Сергей Прокудин.

*Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 6,44 тыс. россиян.

