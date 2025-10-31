Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Яндекс 360» анонсировал «Защищенный клиент»: единое безопасное пространство для бизнеса

«Яндекс 360» запускает «Защищенный клиент». Он создает унифицированную рабочую среду, благодаря чему все инструменты для работы — «Почта», «Диск», «Телемост», «Трекер» и другие сервисы «Яндекс 360» — доступны в одном окне с общей навигацией и расширенными настройками безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Это будет единое приложение для доступа ко всем сервисам виртуального офиса, которое призвано обеспечить максимальную защиту данных при работе как с корпоративных, так и с личных устройств сотрудников. Оно будет создано на базе технологий, используемых «Яндекс Браузером для организаций».

Основная задача продукта — обеспечить максимальную безопасность данных. Клиент включает в себя встроенное защищенное хранилище, где шифруется вся информация. Политика предотвращения утечек и контроля среды ограничивают передачу данных в сторонние приложения. Таким образом, документы не могут быть, например, скопированы в сторонний мессенджер или перехвачены через файловую систему устройства.

Безопасность обеспечивается не только внутри сессии, но и на этапе доступа. Перед первым запуском «Защищенный клиент» проводит аттестацию оборудования, чтобы исключить возможность работы на устройствах с джейлбрейком и разблокированным загрузчиком. При увольнении сотрудника или принудительном выходе из системы все скачанные в приложение данные удаляются дистанционно, что исключает их несанкционированное сохранение.

Защищенный клиент поддерживает модель BYOD (Bring Your Own Device), позволяя сотрудникам безопасно работать с личных устройств без риска для корпоративной информации. Администраторы смогут ограничивать доступ к сервисам с других клиентов, направляя пользователей исключительно в защищенную среду.

«Защищенный клиент» предназначен для широкого круга компаний, включая структуры с on-premises инфраструктурой, государственные организации и крупный бизнес. Он также открывает возможности для интеграции с сервисами компаний и партнерскими решениями в рамках внутренней экосистемы ИT-решений.

«Защищенный клиент решает фундаментальную проблему архитектуры современного рабочего места: как совместить гибкость для пользователя с необходимым уровнем информационной безопасности. Наше решение снимает главное противоречие: оно дает сотрудникам удобство единого входа во все сервисы, а CISO — гарантии, что корпоративные данные не покинут периметр защищенной среды, даже если сотрудник работает с личного устройства», — сказал директор по информационной безопасности «Яндекс 360» Игорь Вербицкий.

«Защищенный клиент» будет доступен как кроссплатформенное решение для десктоп (Windows, Linux, Mac) и мобильных операционных систем (Android, iOS).

