Innostage и Servicepipe усиливают защиту клиентов с помощью интеграции решения Secure DNS Hosting в SOC CyberART

Innostage и Servicepipe продолжают развитие стратегического партнерства. Следующим шагом стала интеграция продукта Secure DNS Hosting в инфраструктуру SOC CyberART. Решение дополняет ранее внедренные Web DDoS & Bot Protection и Network DDoS Protection и формирует комплексную экосистему защиты бизнеса от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Сервис Secure DNS Hosting — это защищенные от DDoS-атак DNS-серверы Servicepipe, обеспечивающие доступность и отказоустойчивость доменных зон. Подключение доступно через панель управления и API в двух режимах — основного или резервного DNS-сервера.

Интеграция Secure DNS Hosting усилила архитектуру безопасности SOC CyberART: сервис дает дополнительный уровень защиты веб-ресурсов, снижает риски сбоев в DNS и закрывает финальный эшелон защиты критичных сайтов, мобильных приложений и API. Сегодня Innostage обеспечивает полный цикл защиты от автоматизированных угроз и недоступности ИТ-систем для клиентов SOC CyberART, используя комплекс SaaS-решений Servicepipe.

«Защищенный DNS — критически важный элемент инфраструктуры там, где даже минуты простоя могут дорого стоить бизнесу. Даже при надежной защите периметра DNS остается “ахиллесовой пятой”, если он не зарезервирован и не защищен. Мы ценим сотрудничество с Innostage и уверены, что появление Secure DNS в линейке решений SOC CyberART еще больше повысит уровень киберзащищенности их клиентов», – отметил руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Николай Озивский.

«Комплексный подход к обеспечению безопасности клиентов является для нас безусловным стандартом. Поэтому к уже хорошо проявившим себя инструментам Servicepipe мы планомерно добавляем новые. По нашим наблюдениям, злоумышленники часто используют атаки на DNS в попытках скомпрометировать данные компаний или вывести из строя онлайн-сервисы. Продукт Secure DNS Hosting позволит нашим специалистам еще эффективнее реагировать на такие угрозы», – сказал Максим Акимов, руководитель центра противодействия киберугрозам Innostage.

