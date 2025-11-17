Новый продукт RooX UIDM Base обеспечит SSO и 2FA для корпоративных приложений

Компания RooX объявила о запуске нового продукта RooX UIDM Base на базе комплексной платформы управления авторизацией и аутентификации RooX UIDM. Он ориентирован на компании, которые хотят быстро внедрить систему управления доступом в ситуации ограниченных ресурсов. Продукт обеспечивает SSO (единую точку входа) и 2FA (двухфакторную аутентификацию) для корпоративных приложений. RooX UIDM Base поддерживает интеграцию с LDAP-совместимыми каталогами и разворачивается в локальной сети или приватном облаке.

RooX UIDM Base обеспечивает единую точку входа (SSO) для всех ключевых систем компании — веб-приложений, удаленных и виртуальных рабочих мест (VDI), позволяя сотрудникам использовать один набор учетных данных для доступа к популярным корпоративным ресурсам. Также RooX UIDM Base поддерживает двухфакторную аутентификацию с использованием различных методов: логин и пароля, протокол Kerberos, TOTP, одноразовые коды в SMS и push-уведомлениях.

Продукт поддерживает интеграцию с LDAP-совместимыми каталогами пользователей, такими как, например, Microsoft Active Directory, Astra ALD Pro и другими.

В поставку включены личный кабинет сотрудника и приложение-аутентификатор. В личном кабинете пользователь может просматривать или редактировать данные своего профиля и управлять двухфакторной аутентификацией. Приложение-аутентификатор реализовано на технологии PWA, может быть оформлено в дизайне заказчика и не требует размещения в магазинах приложений. Оно поддерживает подтверждение входа через одноразовый код в push-уведомлении. Такой подход исключает зависимость от SMS, снижает эксплуатационные затраты и делает процесс аутентификации быстрее и надёжнее.

Установка RooX UIDM Base осуществляется в периметре компании — на собственных серверах (on-premise) или в приватное облако. Для запуска потребуется минимальная подготовка инфраструктуры и процессов: будет достаточно одного сервера и ответственного за внедрение.

«Три часто встречающихся ситуации, для которых мы сделали RooX UIDM Base: нужно вчера, бюджета почти нет, сейчас не сможем глубоко проработать сценарии доступа. RooX UIDM Base — продукт, который можно внедрить быстро, без больших инвестиций и сложных изменений инфраструктуры. Это готовый фундамент, который обеспечивает базовую безопасность и при этом позволяет развивать систему дальше, когда появится возможность», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

В RooX UIDM Base реализован базовый набор функций, который при минимальной сложности обеспечивает защиту доступа в корпоративные системы. При этом решение может масштабироваться и развиваться — благодаря возможностям платформы RooX UIDM, на которой оно построено.

Платформа RooX UIDM — российская разработка, входящая в реестр Минцифры России и соответствующая требованиям ФСТЭК. RooX UIDM совместим с отечественным стеком технологий, не зависит от сторонних компаний и продуктов других вендоров, поддерживает российскую специфику.