«Гарда» и TrafficSoft создают технологическую основу для непрерывной работы критичных сервисов

«Гарда» и TrafficSoft создают технологическую основу для непрерывной работы критичных сервисов. Интеграция технологий группы компаний «Гарда» и TrafficSoft поможет российским организациям выстраивать надежные и масштабируемые системы защиты информации. Коллаборация вендоров позволит корпоративным и государственным заказчикам повысить устойчивость сетевой инфраструктуры и снизить риски простоя критически важных сервисов.

Альянс «Гарда» и TrafficSoft поможет заказчикам из финансового сектора, операторам связи и крупным государственным компаниям обеспечивать непрерывность бизнеса благодаря оптимизации работы систем ИБ и использования вычислительных ресурсов.

Продуктовый портфель «Гарда» позволяет комплексно решать вопросы сетевой безопасности и включает системы классов WAF, NDR, DBF и AntiDDoS. TrafficSoft специализируется на высокопроизводительной интеллектуальной балансировке трафика с решением TrafficSoft ADC. Интеграция технологий обеспечит стабильную работу сервисов заказчиков при пиковых нагрузках и усилит защиту корпоративных сетей.

«Гарда» строит свои технологии на основе производительных архитектурных решений, поэтому сетевая инфраструктура должна поддерживать аналогичный уровень возможностей, – отметил Андрей Щербаков, руководитель направления развития бизнеса компании «Гарда». – Сотрудничество с TrafficSoft даст рынку решение Enterprise-уровня, обеспечивающее отказоустойчивость при защите критически важных сервисов».

«Мы ответственно подходим не только к качеству продуктов, но и к выбору технологических партнеров, – сказал Руслан Добрынин, директор по работе с партнерами TrafficSoft. – Интеграция TrafficSoft ADC с решениями «Гарды» обеспечит заказчикам синергетический эффект: стабильную, безопасную и эффективную работу сетевой инфраструктуры даже при высоких нагрузках».