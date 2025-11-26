Главным экспертом UserGate uFactor стал Ильдар Садыков

UserGate, российский разработчик решений информационной безопасности, объявил о новом кадровом назначении. К работе в качестве главного эксперта UserGate uFactor приступил Ильдар Садыков, специалист и преподаватель в области информационных технологий и информационной безопасности в стране. Он стал лидером команды, которая сфокусируется на усилении роли UserGate как поставщика собственной экспертизы для клиентов и партнеров компании. Кроме того, в задачи Ильдара будет входить оптимизация кросс-функциональных связей между подразделениями и командами UserGate. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Ильдар Садыков около 15 лет работает в индустрии высоких технологий. Он прошел карьерный путь от рядового системного администратора до руководителя подразделений, обеспечивающих комплексную защиту инфраструктуры, вел проекты по внедрению систем ИБ, участвовал в расследовании инцидентов и выстраивал процессы мониторинга безопасности.

Помимо этого, Ильдар — преподаватель и ментор в области информационной безопасности и сетевых технологий. Он сотрудничает с профильными кафедрами РТУ МИРЭА и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Имеет опыт разработки и чтения образовательных курсов, создания лабораторных стендов, организации учебного процесса в ряде крупнейших российских университетов.

«Ильдар Садыков — специалист, во многом уникальный для российской индустрии кибербезопасности. Он не только авторитетный ИБ-эксперт. Его главное качество — умение взаимодействовать с любой аудиторией, от обывателей до профессионалов. Его компетенции близки ценностям и планам развития UserGate. Мы развиваем свой центр компетенций, готовы делиться знаниями и навыками со всеми заинтересованными и стремимся к тому, чтобы стать не только вендором продуктов и технологий, но и авторитетным поставщиком экспертизы для всей отрасли информационной безопасности», — сказал Михаил Пеньковский, вице-президент по продажам и маркетингу UserGate.

В сфере внимания Ильдара Садыкова будет решение четырех серьезных задач, стоящих перед UserGate uFactor. Прежде всего, он будет обеспечивать донесение экспертизы uFactor до заинтересованных подразделений компании, начиная с подготовки и актуализации материалов и заканчивая проектированием и созданием собственного киберполигона UserGate. Кроме того, Ильдар будет решать задачи, связанные с развитием процессов онбординга новых сотрудников компании.

Еще одним направлением работы эксперта станет профессиональное взаимодействие с отраслевым сообществом и продвижение компании как индустриального экспертного центра. В число задач Ильдара входит и взаимодействие с Академией UserGate: участие в разработке образовательных треков, направленных на повышение квалификации специалистов, адаптация учебных решений, разработка и описание карьерных треков для различных ИБ-специальностей.

«Предложение UserGate подкупило масштабными амбициозными задачами. Компания предложила взять на себя лидирование проектов, которые связаны с трансляцией ее компетенций и для собственных подразделений UserGate, и для заказчиков и партнеров. При этом я буду объединять в своей работе две роли — менеджера, который руководит командой специалистов, и практика, который принимает непосредственное участие в развитии технологий отраслевого образования», — сказал Ильдар Садыков.

До прихода в UserGate Ильдар руководил отделами ИБ и ИТ в таких организациях, как «Аладдин Р.Д.» и ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России. Также возглавлял отдел развития экспертизы киберучений и менторства в компании Positive Technologies, где отвечал за проектирование систем оценки компетенций специалистов по ИБ, создание учебного контента, а также обучение и подготовку Blue Team-команд.