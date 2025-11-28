M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет для крупных и средних розничных компаний специализированное решение для обеспечения безопасности хранения и обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152 («О персональных данных»). Защищенное рещение бесшовно интегрируется в существующий ИТ-ландшафт торговых сетей, с возможностью быстрого развертывания новых инфраструктурных компонентов. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Операторы ритейла собирают значительные объемы персональной информации о покупателях, включая контактные данные, историю покупок и предпочтения, с целью реализации эффективных маркетинговых кампаний, разработки индивидуальных предложений и программ лояльности. Такая информация о потребителях требует надежного и безопасного хранения, что накладывает повышенные требования к защите большого объема данных.

Защенное облако от M1Cloud обеспечивает выполнение всех требований законодательства относительно безопасности и конфиденциальности личной информации пользователей. Комплекс сервисов обеспечивает защиту личных данных покупателей, включая обработку и хранение, в полном соответствии с нормативными документами ФСТЭК и ФСБ, а также надежную защиту конфиденциальных данных благодаря использованию современных технологий шифрования и управления доступом. M1Cloud круглосуточно проводит мониторинг состояния системы на потенциальные угрозы.

«Для ритейлера хранение персональных данных – это большая ответственность перед потребителями и законом. Мы предлагаем проверенное аттестованное решение, которое позволяет защитить личные сведения покупателей, минимизировать риски утечек и повысить доверие потребителей к бренду», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Используя специализированные сервисы по защите ПДн от M1Cloud, предприятия розничной торговли смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, предоставляя своим клиентам качественные продукты и инновационные услуги, оставаясь уверенными в полной безопасности конфиденциальных данных.