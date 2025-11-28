Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет для крупных и средних розничных компаний специализированное решение для обеспечения безопасности хранения и обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152 («О персональных данных»). Защищенное рещение бесшовно интегрируется в существующий ИТ-ландшафт торговых сетей, с возможностью быстрого развертывания новых инфраструктурных компонентов. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Операторы ритейла собирают значительные объемы персональной информации о покупателях, включая контактные данные, историю покупок и предпочтения, с целью реализации эффективных маркетинговых кампаний, разработки индивидуальных предложений и программ лояльности. Такая информация о потребителях требует надежного и безопасного хранения, что накладывает повышенные требования к защите большого объема данных.

Защенное облако от M1Cloud обеспечивает выполнение всех требований законодательства относительно безопасности и конфиденциальности личной информации пользователей. Комплекс сервисов обеспечивает защиту личных данных покупателей, включая обработку и хранение, в полном соответствии с нормативными документами ФСТЭК и ФСБ, а также надежную защиту конфиденциальных данных благодаря использованию современных технологий шифрования и управления доступом. M1Cloud круглосуточно проводит мониторинг состояния системы на потенциальные угрозы.

«Для ритейлера хранение персональных данных – это большая ответственность перед потребителями и законом. Мы предлагаем проверенное аттестованное решение, которое позволяет защитить личные сведения покупателей, минимизировать риски утечек и повысить доверие потребителей к бренду», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Используя специализированные сервисы по защите ПДн от M1Cloud, предприятия розничной торговли смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, предоставляя своим клиентам качественные продукты и инновационные услуги, оставаясь уверенными в полной безопасности конфиденциальных данных.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Черная пятница в «Пассворке»: скидка 50% на корпоративный менеджер паролей

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

TARmageddon пришел. Ошибка в библиотеке для языка Rust чревата запуском произвольного кода

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще