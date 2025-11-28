Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

«СберТех» и R-Vision помогут российским компаниям создать безопасную микросервисную ИТ-инфраструктуру

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость решения для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp и системы управления событиями безопасности R-Vision SIEM. Компании провели тестирование своих продуктов в едином технологическом контуре и убедились в их корректной комплексной работе. Подтвержденная совместимость решений открывает заказчикам новые возможности для построения безопасной, масштабируемой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных сертифицированных продуктов.

Согласно проведенным испытаниям, R-Vision SIEM успешно разворачивается и функционирует в среде Platform V DropApp, обеспечивая полный цикл мониторинга событий информационной безопасности, в том числе сбор и агрегацию данных, корреляцию, реагирование на инциденты и построение аналитической отчетности. Использование решения контейнеризации Platform V DropApp позволяет упростить масштабирование R-Vision SIEM и обеспечить легкую адаптацию под инфраструктуру заказчика. В результате пользователи получают стабильную платформу, которая обрабатывает все больше данных и обеспечивает своевременное обнаружение и реагирование на инциденты без задержек и простоев.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Вместе с ведущими поставщиками российских программных продуктов мы планомерно развиваем комплекс отечественных технологий, помогающих компаниям воплощать проекты импортозамещения и цифровой трансформации. В сотрудничестве с R-Vision мы обеспечим заказчиков полностью совместимыми решениями для централизованного мониторинга, эффективной обработки и реагирования на инциденты, а также для быстрого масштабирования R-Vision SIEM. Это позволит предприятиям повысить защищенность своих ИТ-сервисов и снизить издержки на их эксплуатацию».

Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision, отметил: «Сотрудничество со «СберТехом» в рамках подтверждения совместимости с Platform V DropApp — важный шаг для обеспечения стабильной и надежной работы наших решений в инфраструктуре российских компаний. Мы стремимся к тому, чтобы продукты R-Vision были максимально адаптированы к современным требованиям, предъявляемым бизнесом и госсектором к импортонезависимости и безопасности ИТ-систем».

Platform V DropApp обеспечивает полный цикл управления кластерами Kubernetes и контейнерными нагрузками в корпоративной среде. Решение включает в себя необходимые предустановленные и настроенные компоненты, в том числе AI SRE — ИИ-ассистента для обеспечения бесперебойной работы высоконагруженных сервисов. Platform V DropApp сертифицировано ФСТЭК России, что позволяет использовать его в информационных системах с повышенными требованиями к безопасности.

R-Vision SIEM обеспечивает централизованное управление потоками событий безопасности со всех информационных систем, их анализ и корреляцию.

Это один из ключевых компонентов системы информационной безопасности в организации, отвечающий за мониторинг инфраструктуры, своевременное выявление инцидентов и киберугроз, их расследование и реагирование.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Черная пятница в «Пассворке»: скидка 50% на корпоративный менеджер паролей

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

TARmageddon пришел. Ошибка в библиотеке для языка Rust чревата запуском произвольного кода

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще