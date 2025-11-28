Строители и ритейл в Кировской области стали чаще внедрять умное видеонаблюдение

МТС отмечает рост спроса на системы видеонаблюдения в Кировской области. За последний год количество подключений увеличилось на 20%, при этом наибольший прирост показали строительные компании и магазины розничной торговли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительные компании внедряют умное видеонаблюдение МТС для автоматического контроля соблюдения техники безопасности. Это позволяет значительно снизить производственный травматизм. Кроме того, видеоаналитика используется для предотвращения хищений материалов и оборудования, а также для оперативного мониторинга выполнения работ и простоев техники, что в комплексе помогает застройщикам сократить сроки сдачи объектов и снизить себестоимость работ. В магазинах розничной торговли умное видеонаблюдение МТС ведет точный подсчет посетителей, анализирует поток покупателей и строит тепловые карты для оптимизации торговли и распределения персонала. Системы также способны автоматически распознавать подозрительное поведение, характерное для краж, и помогать контролировать длину очередей у касс.

Среди других отраслей, активно внедряющих видеоаналитику в Кировской области, – ИT-сектор, логистические и компании оптовой торговли, предприятия ресторанного бизнеса, а также салоны красоты и развлекательные заведения.

«Мы видим, что кировский бизнес становится все более технологичным и нацеленным на измеримую эффективность. Сегодня заказчики ожидают от видеонаблюдения не просто записи происходящего, а комплексных аналитических систем, которые интегрируются с другими бизнес-процессами. Например, данные с камер могут автоматически передаваться в системы управления проектами, создавая единую цифровую среду. Это позволяет не только реагировать на инциденты, но и прогнозировать операционные риски, оптимизировать ресурсное планирование и в конечном счете влиять на всю деятельность компании», – отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.