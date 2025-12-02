UserGate внедряет новую систему релизов UserGate NGFW

Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о переходе на новую систему выпуска и классификации релизов UserGate NGFW. Отнесение очередного релиза к той или иной категории теперь будет отражать не только его содержание и назначение, но и время поддержки, а также рекомендации по установке. Внедряемая система релизов призвана достичь нового уровня стабильности и качества работы флагманского продукта вендора.

«С точки зрения функциональности UserGate NGFW является лидирующим российским продуктом своего класса, что подтверждается рядом независимых исследований. Как результат, по итогам 2024 года мы заняли наибольшую долю на рынке NGFW в России. Компания продолжает вести системную работу по повышению качества продуктов и уровня клиентского сервиса — это стратегическое направление на ближайший период. Поэтому мы решили изменить систему релизов UserGate NGFW, в том числе для выпуска версий со значительно расширенным сроком тестирования и поддержки. В своем подходе UserGate стремится к удовлетворению адресных запросов клиентов и использует опыт работы лидеров мирового рынка», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию UserGate NGFW.

Предыдущая система выпуска подразумевает существование трех категорий релизов UserGate NGFW. Первая категория, Hotfix, объединяет релизы с минорными исправлениями и закрытием уязвимостей, выявленных в одной из самых распространенных версий — UserGate NGFW 6.1.9. Во вторую категорию, Beta, входят предварительные релизы, в которых реализована новая функциональность. Третья категория, Stable, содержит релизы с новой функциональностью, которая признана вендором стабильной.

Новая система релизов продуктов UserGate претерпела значительные изменения. Категория Hotfix сохранится и, как и ранее, будет касаться UserGate NGFW 6.1.9. Одновременно вводится новая категория релизов — Feature Release (FR). В нее войдут релизы с новой функциональностью, которые можно соотнести с ранее упоминаемой категорией Stable. Отличие новых релизов FR заключается в продолжительности их жизненного цикла. При выходе новой версии FR у предыдущего FR наступает EoS (отгрузки прекращаются), через 3 месяца после этого наступает EoSL (ограничение поддержки), еще через 12 месяцев — EoL (прекращение поддержки).

Главное нововведение — появление категории Long Term Support (LTS), — релизов с расширенным циклом стабилизации и поддержки. После выпуска LTS добавление новой функциональности в них не осуществляется — минорные версии будут содержать только исправления ошибок и устранение выявленных уязвимостей. Необходимо отметить, что процесс стабилизации каждой LTS перед ее релизом будет продолжаться около 6 месяцев. Поддержка LTS обеспечивается на протяжении минимум двух лет с момента выхода релиза. Кроме того, все релизы этой группы будут проходить сертификацию ФСТЭК России.

Кроме того, если и вендором, и сообществом пользователей релиз категории LTS будет признан стабильным, то версия получит категорию LTS (GD) — (General Deployment). Релизы, получившие этот статус, будут рекомендованы для установки всем клиентам, использующим UserGate NGFW.

Возможность оценить новые категории релизов получат все участники программы Early Adopters. Для тестирования очередной версии решения они могут обращаться к менеджерам компании UserGate.

Кроме того, разработчик заявляет о плавном переходе на новую версию релизов. В период ее внедрения в личных кабинетах пользователей будут существовать обе системы релизов.

«Любой программный продукт можно разделить на три основных компонента: ядро, крупные функциональные модули и дополнения, которые реализуются на основе опыта эксплуатации. Если первые два компонента так или иначе разрабатывают все вендоры, то третий уникален — его можно реализовать, только аккумулировав опыт реальных заказчиков. Как правило, работа над третьим компонентом вызывает множество сложностей — например, изменения в roadmap продукта, исправление найденных ошибок и уязвимостей. Создавая новую систему релизов UserGate NGFW, мы стремились не только сделать ее более понятной и очевидной, но и радикально улучшить опыт применения наших продукта у заказчиков», — сказал Михаил Кадер, архитектор клиентского опыта будущего UserGate.