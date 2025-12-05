«АйТи Бастион» обновил ПК «Синоникс» до версии 1.8

Компания «АйТи Бастион» обновила ПК «Синоникс» до версии 1.8. Среди обновлений — поддержка промышленного протокола Modbus TCP, новые режимы проверок файлов, трансграничная передача данных и другие улучшения. Теперь система может работать в катастрофоустойчивом режиме и в более нагруженных инфраструктурах. Акцент обновления направлен на повышение производительности, безопасности и интеграцию с промышленными системами. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Теперь «Синоникс» базируется на современной Astra Linux 1.8. Это обеспечивает совместимость с последними версиями программных пакетов и помогает соответствовать стандартам ФСТЭК России, что особенно важно для крупных промышленных предприятий.

В новой версии решения появилась поддержка популярного протокола Modbus TCP. Он обеспечивает возможности интеграции системы с промышленными устройствами от ПЛК и HMI до распределенной периферии, что позволяет безопасно передавать технологические данные в закрытом сегменте на SCADA-системы в открытом. Эта функция подойдет предприятиям, работающим в области автоматизации и производства.

Среди нового функционала — копирование конфигурации настроек головного «Синоникса» на несколько «подчиненных». Это обеспечивает работу в катастрофоустойчивых инсталляциях и позволяет масштабировать инфраструктуру с увеличением общей производительности. Это происходит благодаря балансировке нагрузки на подчиненные устройства.

В обновлении 1.8 появилось три режима работы с невалидными файлами. В режиме «по умолчанию» сессия будет распознана ошибочной сразу после первого обнаруженного некорректного файла. Второй режим позволяет проверить сессию целиком с отчетом о всех содержащихся в ней ошибках. Третий вариант конфигурации останавливает передачу только невалидных файлов, — корректные файлы пройдут не следующий узел без препятствий. Выбирать режим работы может администратор каждого из узлов, что позволяет использовать разные конфигурации в рамках одного правила передачи.

«Новый функционал «Синоникса» сделан для широкого круга компаний, заинтересованных в автоматизации информационного обмена. Представители заказчиков часто просили о добавлении поддержки одного из самых популярных промышленных протоколов Modbus TCP, что мы и осуществили в данной версии. Благодаря ему интеграция нашего решения с системами управления станет максимально удобной», — сказал менеджер продукта «Синоникс» Андрей Кузнецов.

Другие изменения коснулись производительности. Среди них — ускорение автоматического сбора и отправки файлов с хранилищ при помощи поддержки параллельных процессов PUSH и PULL, а также оптимизация работы устройства на более производительном серверном оборудовании.

Компания «АйТи Бастион» уже принимает заявки на пилотирование новой версии ПК «Синоникс».