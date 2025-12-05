Ankey IDM получил новый сертификат соответствия ФСТЭК России

Компания «Газинформсервис» получила новый сертификат соответствия ФСТЭК России на программный комплекс Ankey IDM версии 1.8. Срок действия сертификата до 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Полученный документ подтверждает соответствие решения требованиям регулятора к средствам защиты информации. Также он позволяет заказчикам использовать Ankey IDM для защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам, содержащим персональные данные и коммерческую тайну, в государственных и коммерческих информационных системах.

«Получение нового сертификата ФСТЭК подтверждает, что Ankey IDM остаётся одним из ключевых отечественных инструментов для управления доступом и соблюдения требований российского законодательства в области защиты информации. Для наших заказчиков это гарантия того, что платформа будет и дальше развиваться с учётом ужесточающихся требований по безопасности», — сказал Александр Давыдов, менеджер продукта Ankey IDM компании «Газинформсервис».

Напомним, что Ankey IDM — российское решение класса IGA для централизованного управления учётными записями и полномочиями сотрудников и подрядчиков в корпоративных информационных системах. Платформа обеспечивает контроль прав доступа, поддержку политик раздельности полномочий (SoD) и интеграцию с широким спектром отечественных систем информационной безопасности.