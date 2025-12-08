Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Каждый десятый россиянин сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества

Сервис «RWB Исследования» Объединенной компании Wildberries & Russ выяснил, насколько часто россияне сталкиваются с дипфейк-мошенничеством. Данные показывают, что проблема стремительно выходит на массовый уровень: по состоянию на ноябрь 2025 г. уже каждый десятый житель России лично сталкивался с попытками мошенничества на основе дипфейков. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В опросе приняли участие более 2000 покупателей Wildberries со всей России.

Среди столкнувшихся с преступными схемами чаще всего фиксируются следующие типы мошенничества: фальшивые видео с участием публичных людей, например, блогеров (47%); поддельные голосовые сообщения или видеозвонки от знакомых (42%); звонки с поддельным «голосом начальника» (35%) или «родственника» (34%) с просьбой срочно перевести деньги.

Более половины (57%) тех, кто столкнулся с дипфейк-мошенничеством, сообщили, что злоумышленники пытались обманом выманить у них деньги, и в 18% случаев жертвы действительно понесли финансовые потери.

Согласно результатам исследования, только 37% опрошенных уверены, что смогли бы распознать поддельный контент.

Команда безопасности РВБ напоминает пять основных правил, которые помогут определить дипфейк:

1. Внимательно проверьте изображение: если оно выглядит странно и неестественно, например, мерцает, а тени не соответствуют освещению — перед вами может быть дипфейк;

2. Оцените ситуацию: чем менее правдоподобен контекст (необычная ситуация, странное время звонка или сообщения, нестандартный способ связи) — тем выше вероятность подделки;

3. Не доверяйте излишне эмоциональным требованиям: любые просьбы «срочно перевести деньги» или нагнетание паники — один из главных признаков мошенничества с использованием дипфейков;

4. Свяжитесь с предполагаемым отправителем через альтернативный канал связи для подтверждения личности;

5. Пользуйтесь специальными программами для распознавания дипфейков. Проверить подлинность любых изображений можно с помощью бета-версии ИИ-детектора Wildberries.

